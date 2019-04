Une femme poignardée dans le passage souterrain du centre-ville de Toronto

Une femme âgée de 51 ans, Rae Cara Carrington, a été poignardée à plusieurs reprises vers 19 h mercredi dans une aire de restauration du PATH souterrain, près des rues King et Bay, au centre-ville de Toronto. Il s'agit de la 17e victime d'homicide cette année dans la métropole.

Les agents de police ont trouvé la victime blessée à l'arme blanche et en danger de mort. Les premiers intervenants ont tenté de la ranimer, en vain. Elle a été déclarée morte sur les lieux.

Un suspect a été aperçu fuyant à pied après l'attaque.

La police a dit avoir reçu plusieurs appels au 9-1-1 faisant état de cette agression au couteau, car l'incident s'est déroulé dans une zone « très achalandée ».

Les enquêteurs ont d'abord déclaré aux journalistes que la victime avait entre 20 et 30 ans. Ce n'est que le lendemain matin qu'ils ont déclaré qu'elle avait en fait 51 ans.

Les détectives de l'unité des homicides recherchent toujours un suspect.

Il est décrit comme étant blanc, mesurant 1,76 m (5 pi 8 po), âgé d'une trentaine d'années, ayant les cheveux foncés et une moustache. La dernière fois qu'il a été vu il portait une casquette de couleur claire, un pull noir avec une capuche et un chandail en dessous, un pantalon et des chaussures de couleur foncée.

La police n'a pas été en mesure de dire si la victime et le suspect se connaissaient. Les enquêteurs n'ont pas non plus encore confirmé si la femme travaillait dans l'aire de restauration.