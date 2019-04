Rachel Notley tente de rallier les conservateurs indécis

Alors que plus de 270 000 Albertains ont déjà voté par anticipation depuis mardi, les candidats abattent leurs dernières cartes afin d'influencer les électeurs. La chef néo-démocrate, Rachel Notley, espère repêcher les conservateurs indécis.

Mme Notley profite des derniers jours qui lui restent pour courtiser les conservateurs dans l’âme qui ne se retrouvent pas dans toutes les valeurs du Parti conservateur uni (PCU).

« Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que j'ai fait, mais on partage des valeurs fondamentales », a-t-elle déclaré.

Selon Rachel Notley, il est clair qu’un gouvernement dirigé par le chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney, ne protégerait pas certaines religions ni certains groupes LGBTQ si l’on se fit aux commentaires de certains candidats du parti.

« Si vous avez déjà voté pour le Parti progressiste-conservateur, mais que vous ne vous sentez pas à l’aise de voter pour Jason Kenney en raison de son plan économique risqué et de ses liens profonds avec des positions extrêmes, ralliez-vous à nous », a-t-elle lancé.

La chef du NPD a également exhorté les électeurs à voter pour son parti au lieu du Parti libéral et du Parti albertain afin d'unir les forces contre les conservateurs.

Des candidats conservateurs dérangeants

Le Parti conservateur uni a vu à un certain nombre de ses candidats, confirmés ou potentiels, se retirer après avoir tenu des propos islamophobes ou homophobes.

Jason Kenney a déclaré qu'ils représentaient la minorité d'une large coalition et que son parti croyait en l'égalité pour tous. Il a vanté la diversité de ses candidats sur le plan ethnique.

Mais celui à la tête des conservateurs albertains a également promis de supprimer certaines libertés aux enfants qui rejoignent des alliances gai-hétéro dans les écoles.

Lors d'un rassemblement à Fort McMurray mercredi, Jason Kenney a déclaré que son principal objectif était de redonner du travail aux Albertains.

Cette élection concerne en réalité trois choses : l'emploi, l'économie et les pipelines Jason Kenney, chef du Parti conservateur uni

Priorité sur les pipelines

Les pipelines représentent la priorité des deux principaux rivaux, depuis le début de la campagne, comme moyen de réduire le chômage qui a atteint 7 % à Edmonton et Calgary.

Rachel Notley a déclaré que son travail avec le premier ministre Justin Trudeau avait permis de maintenir le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain en Colombie-Britannique et que le travail devrait démarrer plus tard cette année.

Jason Kenney affirme que l’éventuel succès de ce projet aura eu un prix élevé et que l’instauration de la taxe carbone ainsi que d'autres changements dans l'industrie pétrolière nuiront à l’industrie.

« Si on n'obtient pas d'oléoducs sur les côtes, si on n'obtient pas un accord équitable avec le fédéral, on ne pourra jamais atteindre notre potentiel maximal en tant que moteur économique du Canada », a-t-il fait valoir.