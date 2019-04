Lancement de Synergie 138 pour miser sur l'économie circulaire de Beaupré à Blanc-Sablon

C’est parti de la SADC Manicouagan l’an passé, explique Suzie-Michelle Perron, directrice générale de la SADC Manicouagan en entrevue à Bonjour la Côte, quelques heures avant le lancement officiel du projet. Donc on a décidé de revisiter l’économie linéaire des entreprises.

Lancement du projet d'économie circulaire Synergie Manicouagan l'an dernier. Photo : SADC Manicouagan

Dans le cadre d’une économie linéaire, l’entreprise achète des produits et des services pour fabriquer des choses et ensuite se débarrasse des résidus industriels ou agricoles, explique Suzie-Michelle Perron.

Tandis qu’avec une optique d’économie circulaire comme celle prônée par Synergie 138, les résidus sont remis dans la chaîne de production en les revendant ou en les donnant à une autre entreprise qui s’en servira pour sa production.

Une illustration de l'économie circulaire préparée par l'ancien gouvernement ontarien. Photo : ministère de l'Environnement de l'Ontario

L’équipe de la SADC de Beaupré n’a pas hésité longtemps avant de se joindre à ce projet démarré plus modestement par la SADC Manicouagan l’an dernier.

On fonctionne en termes de projets et de synergies avec la Côte-Nord depuis plusieurs années, souligne Pascal Harvey, directeur général de la SADC Charlevoix / Côte-de-Beaupré, en entrevue à Bonjour la Côte ce matin. C’est un territoire naturel pour nous. Quand on fait des activités sous le chapeau de notre réseau des SADC-CAE, et bien nous, on les fait avec la Côte-Nord. On pourrait les faire avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec la région de Portneuf, avec la région de la Rive-Sud de Québec, mais nous on considère que les gens de la Côte-Nord, les partenaires de la Côte-Nord et nos collègues SADC, on a plus des affinités naturelles.

En réalité ce sont vraiment des entreprises volontaires qui décident de nous demander d’aller sur place dans leur milieu pour faire un audit et suite à cet audit-là, c’est là que l’on fait un diagnostic territorial des flux de matières entrants et sortants de l’entreprise, précise Suzie-Michelle Perron.

Des maillages qui peuvent paraître inusités pour certains peuvent s’en suivre.

Je vous donne un exemple très simple, une microbrasserie qui doit se débarrasser de sa drêche (un résidu du procédé de brassage) on pourrait l’utiliser pour en faire des biscuits à chien , illustre Suzie-Michelle Perron.

De la drêche qui a été utilisée pour le brassage de la bière. Photo : ICI Radio-Canada

C’est un des filons qui est présentement à l’étude dans la première phase du projet qui a débuté à la SADC Manicouagan et qui s’apprête à essaimer et prendre plus d’ampleur.

Il y a beaucoup d’entreprises qui ont des palettes de bois parce qu’ils reçoivent des équipements là-dessus et ils ne savent pas trop quoi en faire et là on est en train de regarder dans notre milieu, qu’est-ce qui est possible d’en faire , donne comme autre exemple Suzie-Michelle Perron.

Des palettes de bois de ce type pourraient être réutilisées à d'autres fins. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lapointe

Selon Pascal Harvey, plusieurs entreprises sont déjà sensibilisées et avec une bonne campagne d’information, il ne devrait pas être trop difficile de recruter des entreprises pour se joindre au projet dans sa région. Des entreprises ont déjà communiqué avec la SADC Charlevoix / Côte-de-Beaupré pour s’enquérir du projet, mentionne-t-il.

On parle de concept de développement durable, analyse Suzie-Michelle Perron, au niveau des deux paliers de gouvernement, on développe des plans d’action justement au niveau du développement durable et de l’économie circulaire donc les entreprises n’auront pas le choix d’embarquer éventuellement.

Plus de détails à venir après le lancement officiel qui doit avoir lieu à 16h jeudi.