Ajout d’un troisième concert de Céline Dion à Québec

Avec l’ajout de cette supplémentaire, c’est donc dire que l’artiste de renommée internationale montera sur la scène du Centre Vidéotron les 18, 20 et 21 septembre.

Sa tournée mondiale qui la mènera dans plus de 50 villes, dont Montréal et Toronto, débutera d’ailleurs dans la capitale.

« J’ai maintenant la chance de créer un tout nouveau spectacle et de le présenter en Amérique du Nord. Je suis très enthousiaste à propos de cette tournée et de mon nouvel album qui sortira plus tard cette année », a déclaré Céline Dion.

Les billets pour les trois concerts seront en vente le vendredi 12 avril à compter de 10 h.