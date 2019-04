Une nouvelle bière pour le Festibière de Sherbrooke

L'événement, qui en sera à sa deuxième édition, se déroulera au parc Victoria du 31 mai au 2 juin. Les amateurs de bière pourront y faire des découvertes, en apprendre sur le monde brassicole et déguster des produits de la trentaine de camions de cuisine de rue qui seront présents.

Les Brasseurs du monde nous ont proposé de célébrer nos dix ans en nous concoctant trois bières pour nos trois Festibière. On a sauté à pieds joints là-dessus! Chaque bière sera présentée et vendue dans des IGA. On va remettre 25 sous pour chaque bière vendue à la Grande table de Sherbrooke , explique le porte-parole de l'événement, Sébastien Huot.

La bière qui sera offerte lors du Festibière de Sherbrooke sera brassée avec des camerises. On dit de cette bière de type Gose qu'elle est sure et légèrement trouble, rehaussée par une touche de sel . Deux autres bières seront lancées lors des Festibière de Lévis et de Québec.

L'accès au site sera gratuit. Pour goûter aux bières, il faudra toutefois se procurer des jetons.

La programmation complète du Festibière sera dévoilée le 24 avril prochain.