Une nouvelle clinique santé ouvre ses portes au Témiscamingue

L'endroit est vaste, les couleurs sont vives et plusieurs messages imprimés sur les murs de la clinique appellent à la persévérance, à la réalisation de soi.

L'équipe de la clinique Movens est composée d'une physiothérapeute, trois ostéopathes, un kinésiologue et une secrétaire. D'autres professionnels seront appelés à s'y établir.

La priorité à la clinique Movens est le bien-être du patient croit la copropriétaire et physiothérapeute, Mélissa Cardin.

Le concept de base et ce qu'on voulait, c'est de regrouper des gens, les mobiliser à mieux bouger. Quand on dit mieux bouger, c'est tout ce qui est curatif par la physiothérapie et l'ostéopathie. On voulait aussi avoir un côté préventif qui est plus la kinésiologie , explique Mélissa Cardin.

En latin, Movens signifie en mouvement.

L'intérieur de la clinique Movens de Ville-Marie au Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Quand la région te permet de réaliser tes rêves

Originaire du Témiscamingue, le copropriétaire Robin-Pierre Bergeron voulait recréer, chez lui, l'expérience client qu'il avait vécue à Montréal.

Parce qu'on est loin, il faudrait qu'on accepte d'avoir moins de services, d'avoir de moins beaux locaux? Non! Oui on est loin, mais on a le droit autant que n'importe qui d'autre d'avoir de belles cliniques , croit fermement l'ostéopathe.

Dans la jeune trentaine, il estime qu'un projet d'une telle envergure aurait été impossible à recréer dans les grands centres. Dans la situation où on est quand même jeune les deux, je pense que ça n'aurait pas été possible d'avoir accès à tout ce qu'on a créé ici, ailleurs. Ici, on a de l'espace , ajoute Robin-Pierre Bergeron.

Attirer des professionnels au Témiscamingue

Deux ostéopathes de la Rive-Sud de Montréal, Marianne Bergeron et son conjoint Jonathan Lavoie-Gendreau se sont joints à l'équipe parce qu'ils croyaient au concept de la clinique.

« Ça ressemblait à ce qu'on aimait comme atmosphère, ce qu'on aimait aussi comme message pour les patients », affirme Marianne Bergeron, ostéopathe.