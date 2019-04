Les heures du président El-Béchir seraient comptées au Soudan

Après des mois de manifestations populaires sans précédent, l’armée soudanaise, pilier du régime, a promis qu’une « annonce importante » aurait lieu en matinée, selon une déclaration lue par la télévision nationale.

Des unités militaires ont d’ailleurs pris position sur les ponts du Nil et des véhicules blindés, dont des tanks, ont été stationnés sur les grandes artères de la capitale soudanaise, rapportent des témoins.

Plusieurs sources gouvernementales soutiennent que M. El-Béchir a démissionné sous la pression de la rue et de l'armée et que des consultations sont en cours pour mettre sur pied un conseil de transition militaire.

Des consultations ont lieu en ce moment en vue de la formation d'un conseil militaire chargé d'assumer le pouvoir à la suite de la démission du président Béchir. Adel Mahjoub Hussein, ministre du Nord-Darfour, à la chaîne Al Hadath

Des sources soudanaises ont confirmé ces informations et dit à Reuters que le président Béchir était assigné à résidence, « sous bonne garde ».

Le président soudanais Omar El-Béchir, lors d'un discours livré au Parlement, à Khartoum, le 1er avril 2019. Photo : Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah

L'opposition veut empêcher l'armée de prendre le pouvoir

Une figure de l'opposition, Omar Saleh Sennar, a déclaré à l’agence de presse que l'organisation à la pointe de la contestation contre le régime d’El-Béchir n'accepterait pas que l'armée s’empare du pouvoir.

« Nous n'accepterons qu'un gouvernement de transition civil composé d'éléments parties prenantes de la Proclamation de la liberté et du changement », a-t-il dit, en référence à une proclamation explicitant les revendications de l’Association des professionnels du Soudan (SPA).

L’Alliance pour la liberté et le changement, qui regroupe cette association et d’autres partis d’opposition, a également pris soin d’inviter la foule en liesse à ne pas s’attaquer aux biens publics et privés.

Nous appelons notre peuple à se contrôler et à ne pas attaquer quiconque ou les biens gouvernementaux et privés. Quiconque fera ça sera puni par la loi. Notre révolution est pacifique, pacifique, pacifique. Communiqué de l'Alliance pour la liberté et le changement

Les manifestations se succèdent au Soudan depuis le 19 décembre. Au départ, les contestataires dénonçaient la forte hausse du prix du pain et l'inflation, dans un contexte de grave crise économique provoquée en partie par des années de sanctions américaines et par la perte d'une bonne partie des revenus pétroliers depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011.

Peu à peu, le mouvement a tourné à la contestation politique contre le président El-Béchir.

La crise politique a pris un tournant au cours du week-end dernier, des milliers de manifestants entamant un sit-in devant le complexe du ministère de la Défense, où Omar El-Béchir a sa résidence.

Des affrontements ont éclaté mardi entre des soldats cherchant à protéger les manifestants et des membres des services de sécurité et des renseignements cherchant à les disperser.

Au moins 11 personnes ont péri dans ces heurts, dont six membres des forces armées, a déclaré le ministre de l'Information, citant un rapport de police.

Avec les informations de Reuters, d'Associated Press et de l'Agence France-Presse