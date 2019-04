La situation s'améliore, mais encore des milliers d'abonnés sans électricité

À 5 h jeudi, 12 915 clients étaient toujours privés de courant dans la province. Il en restait plus de 4600 dans la région de Lanaudière, plus de 5700 dans les Laurentides et près de 2500 à Laval.

Pour une troisième journée de suite, des écoles ont annoncé qu'elles fermaient leurs portes, notamment à Laval et dans les Laurentides.

Au lever du jour, mercredi, ce nombre dépassait les 106 000 clients. Au plus fort de la situation provoquée par les pluies verglaçantes du début de la semaine, la panne touchait plus de 313 000 abonnés.

Depuis lundi soir, plusieurs citoyens ont tenté de se réchauffer en utilisant des sources de chauffage d'appoint, ce qui a entraîné quelques dizaines d'intoxications au monoxyde de carbone.

Mercredi, la société d'État était aux prises avec d'innombrables micropannes, le verglas privant de service des clients individuels dans de nombreux cas plutôt que de grandes zones de plusieurs abonnés qui peuvent être rebranchés avec une seule intervention.

Fort heureusement, les conditions météorologiques se sont améliorées et les équipes d'Hydro-Québec ont été en mesure de concentrer leurs efforts sur les zones les plus sinistrées.

Plusieurs centres d'hébergement ont été aménagés dans les zones les plus sinistrées et les autorités invitaient fortement les ménages touchés à s'y rendre plutôt que de tenter de chauffer leur résidence avec des moyens les plaçant à risque.

Selon Environnement Canada, de belles journées sont à venir cette semaine, même si les températures demeureront froides.

Avec les informations de La Presse canadienne