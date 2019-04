Le fondateur du site WikiLeaks, Julian Assange, arrêté à Londres

La police affirme avoir été invitée à pénétrer dans l'ambassade d'Équateur à Londres par les autorités équatoriennes. Les agents ont procédé à l'arrestation de Julian Assange dans l'ambassade où il vivait sous la protection du gouvernement équatorien depuis le 19 juin 2012 pour échapper à des procédures judiciaires intentées contre lui au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Selon Scotland Yard, l'arrestation a été menée en vertu d'un mandat délivré il y après de 7 ans par le tribunal londonien de Westminster Magistrates pour non-présentation au tribunal. M. Assange a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien et sera « présenté au tribunal de Westminster dès que possible », a précisé la police.

À Londres, le ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt, a déclaré : « Julian Assange n'est pas un héros et personne n'est au-dessus de la loi », avant de remercier le président équatorien pour sa coopération.

L'Équateur lui retire sa protection

Dans un message publié sur Twitter, le président de l'Équateur, Lenin Moreno, explique que son gouvernement a pris la décision de retirer la protection qu'il accordait à Julian Assange en raison de son « comportement discourtois et agressif ».

Les déclarations hostiles et menaçantes de son organisation alliée [WikiLeaks] contre l'Équateur, et spécialement la transgression des traités internationaux, ont conduit la situation à un point où il n'était plus possible pour le gouvernement de l'Équateur d'offrir l'asile à M. Assange. Lenin Moreno, président de l'Équateur

Selon Quito, les relations se sont détériorées entre Julian Assange et le gouvernement équatorien à la suite de la publication de photos, de vidéos et de conversations privées du président équatorien Lenin Moreno par le site Internet WikiLeaks.

Julian Assange a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien après avoir été arrêté à l'ambassade de l'Équateur. Photo : Reuters / Peter Nicholls

Un geste illégal, dénonce WikiLeaks

WikiLeaks, de son côté, accuse l'Équateur d'avoir mis fin « illégalement » à l'asile politique qu'il accordait à Julian Assange et d'avoir littéralement « invité » la police dans l'enceinte diplomatique pour l'arrêter.

Cet homme est un fils, un père, un frère. Il a remporté des dizaines de prix de journalisme. Il est nommé pour le prix Nobel de la paix chaque année depuis 2010. Des acteurs puissants, dont la CIA, sont engagés dans un effort sophistiqué pour le déshumaniser, le délégitimer et l'emprisonner. Extrait d'un message publié par la direction de WikiLeaks

WikiLeaks soutient que c'est la publication récente de documents alléguant de la « corruption » du gouvernement équatorien, les « INA Papers », qui a poussé Quito à renier son accord d'asile offert à M. Assange.

Âgé de 47 ans, Julian Assange, originaire d'Australie, s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres pour ne pas avoir à être envoyé en Suède, où il était accusé d'avoir violé une femme en 2010. L'affaire de viol avait été abandonnée et classée sans suite par la justice suédoise en mai 2017. Mais un mandat d'arrêt britannique était toujours en cours pour non-respect de ses engagements en matière de liberté conditionnelle.

Les États-Unis veulent également mettre la main sur lui en raison notamment de la publication en 2011 de 250 000 notes diplomatiques par le site Internet WikiLeaks avec l'aide d'un jeune soldat, Chelsea Maning, condamné à 35 ans de prison pour trahison en août 2013.

L'enquête pour viol pourrait être rouverte

L'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de l’avoir violée en Suède, en 2010, a annoncé jeudi qu'elle allait demander à la justice suédoise de rouvrir l'enquête après l'arrestation du fondateur de WikiLeaks.

« Nous allons tout faire pour que les procureurs rouvrent l'enquête suédoise et qu'Assange soit remis à la Suède et traduit en justice pour viol », a déclaré Me Elisabeth Massi Fritz à l'AFP.

La plaignante qui était âgée d’une trentaine d’années à l’époque affirme qu’Assange l’avait violée en août 2010 pendant qu’elle dormait à ses côtés. Julian Assange a toujours soutenu de son côté que la femme était consentante et avait accepté de ne pas utiliser de préservatif.