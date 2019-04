Les Mooseheads balaient les Wildcats et passent en demi-finale de la LHJMQ

Pourtant, les Wildcats avaient bien entrepris la rencontre, en marquant les deux premiers filets. Jakob Pelletier et Jérémy McKenna ont donné l’avance à Moncton en première période.

Les Mooseheads ont renversé la vapeur à partir du deuxième vingt. La troupe d’Éric Veilleux a mitraillé le gardien des Cats, Francis Leclerc, de 17 tirs. Le cerbère n’a cédé qu’à une seule reprise.

Nous sommes restés en contrôle de nos émotions, nous n’avons pas paniqué a déclaré le capitaine des Mooseheads, Antoine Morand, pour expliquer le revirement. Il ajoute que les joueurs savaient qu’ils pouvaient faire mieux.

Le tourbillon s’est poursuivi au dernier tiers, avec les buts de Keith Getson et Morand. Joël Bishop a complété la feuille de pointage.

On connaît nos capacités de pouvoir marquer, explique le mentor des Mooseheads, Éric Veilleux. Sauf que, des fois, il y a un processus à tout cela. Par exemple, on a joué trop dans la dentelle en première période.

Du côté des Wildcats, les visages étaient longs. Francis Leclerc rappelle que les Mooseheads ont beaucoup de talent. Il a repoussé 42 des 45 tirs dirigés contre lui.

Ils ont capitalisé sur certaines occasions, dit Leclerc. Quand tu leur donnes un pouce, c’est sûr qu’ils vont le prendre.

L’attaquant Jakob Pelletier avait les yeux rougis après la défaite des siens.

C’est plus difficile que la saison soit finie que d’autre chose , dit Pelletier, la voix étranglée par l’émotion. Il nous a manqué de jus, un peu.

Pelletier a terminé les séries éliminatoires avec une blessure à une cheville.

Ça fait mal, car on la méritait. On méritait d’avoir une autre partie à Halifax.

Les Wildcats vont maintenant faire le bilan en prévision de la prochaine saison.

De leur côté, les Mooseheads passent en demi-finale. Ils attendent le résultat des séries entre Drummondville et Sherbrooke ainsi qu'entre Rimouski et le Cap-Breton.

Antoine Morand était bien content de conclure le quart-de-finale en quatre parties.

La petite pause va faire du bien et on sera prêt pour la prochaine série. On a eu une première ronde assez difficile. On a appris beaucoup de cela et on a appliqué cela dans notre série contre Moncton.

Le capitaine des Mooseheads, Antoine Morand.