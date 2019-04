Un programme de mentorat autochtone, développé à Edmonton, comme solution au décrochage

En Alberta, les jeunes Autochtones qui veulent poursuivre leurs études au secondaire se retrouvent parfois parachutés dans une école urbaine, alors qu'ils n'avaient fréquenté qu'une petite école primaire dans leur réserve , explique Pamela Sparklingeyes.

Pour éviter cette perte de repères, certaines écoles de son district proposent à ces élèves d’être accompagnés par un mentor. Si nous ne les équipons pas correctement avec les compétences nécessaires pour surmonter ces moments difficiles et stressants, nous risquons de les perdre dans le cursus , confie Pamela Sparklingeyes.

De l'aide au devoir, à l'orientation scolaire, en passant par le développement de soi, c'est un suivi personnalisé qui est offert à ces jeunes, décrit-elle.

Pamela Sparklingeyes est en compagnie d'élèves à l'école Archbishop O'Leary. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

L'école secondaire Archbishop O'Leary

Avec 100 élèves autochtones, sur 1700 élèves au total, l'école secondaire Archbishop O'Leary fait partie de celles qui utilisent ce programme. Elle y a dédié la salle Braided Journeys, où les élèves autochtones peuvent venir à leur guise pour y rencontrer un des mentors qui les accompagneront vers la réussite scolaire.

Selon Donita Large, femme crie de la Première nation de Saddle Lake, et un des mentors, beaucoup d’élèves qu’elle a rencontrés n’auraient pas fini leur cursus scolaire sans ce programme.

Ils étaient parfois très dépassés. Donita Large, mentore à l'école secondaire Archbishop O'Leary d'Edmonton.

Nous nous assurons qu’ils suivent les bons programmes, et nous leur proposons du soutien supplémentaire sous forme de tutorat , dit-elle.

Grâce à cette formule, 24 des 25 élèves suivis par Donita Large ont décroché leur diplôme secondaire l'an dernier.

La préservation de l'identité autochtone

D’après la mentore Donita Large, bon nombre de ces élèves ont du mal à garder leur identité autochtone lorsqu'ils fréquentent l'école urbaine.

Nous les aidons à conserver leurs identités à travers des activités traditionnelles. Donita Large, mentore à l'école secondaire Archbishop O'Leary d'Edmonton.

Sean Grey, aujourd'hui âgée de 19 ans, est l’une de celles qui ont bénéficié du programme. Depuis qu'elle a terminé l'école secondaire, elle est restée en contact avec ses mentors. Elle revient souvent pour leur rendre visite.

Ils ont influencé ma vie. Sean Grey, étudiante à l'université de l'Alberta ayant bénéficié du programme de mentorat.

Sean Grey a grandi dans la nation crie d'Enoch. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

En participant à des ateliers comme la danse ou le perlage, j’ai redécouvert ma culture crie , confie-t-elle.

Désormais étudiante à l'Université de l'Alberta, elle confie vouloir faire des études de droit afin de défendre les intérêts et l’histoire du peuple autochtone , précise-t-elle.

Ce programme de mentorat pour les jeunes Autochtones, développé par les écoles catholiques d’Edmonton, a reçu de nombreux prix, dont le Crystal Star Award, remis par le National Dropout Center (Université Clemson, Caroline du Sud, États-Unis).

Ce programme sera aussi présenté lors du quatrième sommet annuel sur l'éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui débute, mercredi soir, à l'hôtel Fantasyland d'Edmonton. Organisé par le Collège of Alberta School Superinterdents (CASS), cet événement rassemble des partenaires éducatifs et des membres la communauté afin de croiser leurs expériences, dans le but de mieux adapter le système éducatif à la réalité des jeunes Autochtones.

Durant trois jours, le sommet propose à ses participants un marché autochtone, des ateliers, des activités traditionnelles et des présentations de programmes d'apprentissage spécialement pensés pour les jeunes Autochtones.