Des citoyens s'expriment sur le stationnement au centre-ville de Sherbrooke

Mercredi soir, une quarantaine de citoyens et de commerçants ont répondu à l'appel de la Ville de Sherbrooke qui souhaitait recueillir leurs idées et connaître leurs besoins pour élaborer sa Politique de gestion des stationnements du centre-ville.

D'entrée de jeu, la Ville de Sherbrooke a indiqué qu'elle considère le transport collectif et actif, mais elle veut s'assurer d'une plus grande accessibilité pour les automobiles.

Réfléchissons ensemble pour rendre le centre-ville attractif et qu'il soit capable de passer au travers les décennies à venir , a exprimé Chantal L'Espérance, présidente du Comité de revitalisation du centre-ville.

Cette réflexion amorcée avec les citoyens est importante puisque le visage du centre-ville dans les prochaines années sera amené à changer.

Les besoins les plus criants sont au centre-ville compte tenu de tous les projets que l'on s'apprête à faire. Il y aura une pression apportée sur les stationnements durant la construction, mais aussi après. Quel sera le meilleur déploiement pour ces stationnements-là? Est-ce que ce sont des stationnements incitatifs à proximité, amener les gens en transport en commun ou un stationnement étagé pour minimiser les stationnements en surface? , se questionne Mme L'Espérance.

Bien que la Ville ait déjà un canevas pour l'élaboration de sa politique, rien n'a encore été présenté aux élus. Les idées proposées par les citoyens seront d'abord prises en considération.

Selon Jules Burnotte, dégager la rue semble une belle alternative. Utiliser les axes de transit pour transiter et non pas pour stationner les voitures qui prennent de la place. Ça pourrait être utilisé pour une piste cyclable, un trottoir plus large ou un bel aménagement paysager sur la rue. On pourrait mettre toutes les voitures dans un stationnement à étages et tout de suite, ça prend moins de place.

Les tarifs et la période de gratuité des horodateurs font notamment partie des préoccupations des citoyens.

Augmenter le tarif pour rendre plus difficile le véhicule au centre-ville quitte à avoir des stationnements incitatifs à l'extérieur. Il y a des exemples de ville où ça fonctionne très bien. Je pense qu'il faut être plus imaginatif , lance Chantal Pelchat.

Pour Alexandre Côté, propriétaire du restaurant Pizzicato, une des clés pour augmenter l'affluence au centre-ville est d'offrir des périodes d'horodateur plus intéressantes. Que ça soit gratuit à partir de 17 heures. Les jeudis et les vendredis, on pourrait arrêter de charger à partir de 21 heures. On charge jusqu'à minuit alors qu'il n'y a plus de bar, c'est totalement absurde.

En ce moment, il y a près de 12 000 cases de stationnement selon la Ville de Sherbrooke et 70 % des déplacements au centre-ville se font en voiture.