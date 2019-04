Un adolescent de Winnipeg mobilise contre l’intimidation

Jordan Podolsky, 18 ans, est catégorie à l’endroit de la Division scolaire de River East Transcona. « Ils ne font pas leur travail », affirme-t-il.

« Il faut qu’ils commencent à agir pour soutenir les étudiants de façon significative afin que les étudiants se sentent en sécurité à l’école », ajoute-t-il.

Un groupe de 35 à 40 adultes et adolescents s’est regroupé dans la rue du Collège Pierre-Elliott-Trudeau, à Transcona, un quartier à l'est de Winnipeg, où étudie Jordan Podolsky en 12e année, afin de le soutenir.

Le rassemblement a été initié par un message sur Facebook où Jordan Podolsky cherchait à savoir si d’autres personnes, dans son entourage, subissaient de l’intimidation à l’école.

Il affirme, pour sa part, être victime d'intimidation depuis la 4e année. Il soutient avoir eu des dents cassées et avoir souffert de contusions, propos confirmés par son père. Il ajoute que, si la situation s’est améliorée à l’école élémentaire, elle s’est en revanche grandement dégradée depuis son arrivée au secondaire.

« J’en ai fait part à l’administration lorsque ça a été nécessaire, mais il y a eu très peu d’action, voire pas du tout, du côté de la division comme de l’école », affirme Jordan Podolsky.

Les équipes pédagogiques ont rencontré la famille

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada/CBC, un porte-parole de la Division scolaire de River East Transcona explique que le personnel de l’école et de la division a déjà rencontré la famille Podolsky à plusieurs reprises, mais ne veut pas commenter publiquement le cas pour des raisons liées au respect de la vie privée.

« Nous prenons au sérieux toutes les allégations d’intimidation et, via nos protocoles, faisons le suivi adapté auprès des personnes directement concernées », précise le porte-parole.

Les procédures et pratiques de l’école incluent des interventions et du soutien pour favoriser une attitude positive dans l’ensemble de l’établissement, un code de conduite, et « un protocole impliquant qui se focalise sur une communication ouverte entre la maison et l’école en tant que première et plus importante étape ».

Le père de Jordan, Jason Podolsky, explique avoir essayé de garder la communication ouverte « mais ça ne nous a jamais amené nulle part », soutient-il.

Il ajoute avoir rencontré les représentants de l’école, mardi, et avoir suggéré que les garçons responsables de l’intimidation de son fils soient privés de leurs privilèges tels que le droit de faire du sport ou de participer aux cérémonies de remises de prix.

« Ils m’ont répondu : “vous réalisez que ce sont des enfants, n’est-ce pas ?", raconte-t-il. Je ne sais pas moi. Ils frappent des gens. Sont-ils encore des enfants à ce point ou ont-ils besoin de discipline? ».

Jason Podolsky explique avoir conduit son fils à l’école, pendant plus de deux ans, parce que ce dernier était effrayé à l’idée de devoir monter dans le bus scolaire.

Un modèle pour d'autres

Il espère que la manifestation de mercredi permettra à de nombreuses voix de s’élever contre l’intimidation, au-delà de l’expérience de son fils.

« Je vais être la voix de vous tous. Je ne peux plus supporter tout ça. C’est irrespectueux de ne pas nous écouter », a lancé Jordan Podolsky au groupe de manifestants venus au rassemblement.

Il ajoute être content du soutien qu’il a reçu, mais craint son retour à l’école. Il affirme que sa prise de position mettra « certaines personnes en colère ».

Avec des informations de Lara Schroeder