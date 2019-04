Nouvelle Résidence Prescott-Russell : 146 ou 224 lits?

Les maires des CUPRComtés unis de Prescott et Russell jonglent présentement avec deux scénarios financiers. Dans le premier, le nouvel établissement compterait 146 lits, comme la résidence actuelle.

D'après les projections du gouvernement régional, cette option coûterait près de 60 millions de dollars. En ajoutant 78 lits, la facture totale du projet grimperait à 76 millions de dollars.

[Selon nos estimations], l’option [avec] 224 lits [coûte 544 000 $ de moins par année] à « opérer » [qu’un établissement de 146 lits] , a expliqué la trésorière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Julie Ménard-Brault.

Cet argument est loin d’avoir convaincu le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, qui ne s'est jamais gêné pour remettre en question la contribution annuelle des CUPRComtés unis de Prescott et Russell au budget de fonctionnement de la Résidence Prescott-Russell.

Quand nous avons commencé [à parler de ce projet], on « regardait » pour 146 [lits], pas 224. Et là, on voit que le coût est plus haut. Il n’y a pas à sortir de ça. C’est dangereux , a lancé M. Desjardins, en faisant référence à la part des CUPR, lesquels financeraient 55 % de la construction dans le cas d'une résidence comptant 244 lits.

En contrepartie, la population de la région vieillit et les besoins en matière de soins de longue durée devraient considérablement augmenter au cours de la prochaine décennie. Dans ce contexte, la construction d'un établissement de 224 lits prend tout son sens.

On bâtit ça pour les 40-50 prochaines années. On sait déjà qu’il y a [une pénurie] de lits dans l’est des Comtés unis. […] Si on décide, dans 20 ans d’ici, qu’on veut avoir d’autres lits [ça va être] plus difficile que si on le fait au commencement , a indiqué le directeur général des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Parisien.

Agrandir l’image Esquisse de la nouvelle résidence de soins de longue durée des CUPR. Photo : Colliers International

Un échéancier serré

Quoi qu’il en soit, jamais les CUPRComtés unis de Prescott et Russell n'auront entrepris un projet d'une telle ampleur qui, de surcroît, est assujetti à un échéancier très serré.

Les décisions que nous prenons aujourd'hui doivent être prises dans un temps opportun. Parce que nos contrats avec les architectes, si on retarde le projet d'un mois seulement, bien ça peut vouloir dire à longue échéance un retard de six mois à un an , a ajouté M. Parisien.