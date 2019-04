La marée blanche inonde à nouveau les rues de Winnipeg

Entre les rues Smith et Hargrave, la fête bat son plein aux alentours du centre Bell MTS. Si certains partisans entrent dans l’aréna pour assister au match à domicile des Jets contre les Blues de Saint-Louis, d’autres ont choisi de venir participer à cette fête de rue.

Les participants du Whiteout ne reculent devant aucune fantaisie vestimentaire. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Pour Don et Sandra Solar, participer à cet événement ravive des souvenirs. « Ça me rappelle les Whiteout des années 1970 où l’énergie était fantastique. Mais, à l’époque, il n’y avait pas de fête de rue comme ça. Ça crée une énergie dans la ville et ça la fait rayonner dans toute l’Amérique du Nord. Quand les gens voient ça, ils se disent “wow”! », lance Don.

Si le couple a des billets pour voir le match dans l’aréna, ils aiment, malgré tout, passer du temps, avant la compétition sportive, au sein de la fête extérieure pour s'enivrer de l’ambiance joyeuse de la rue.

Cette dernière séduit d’ailleurs des partisans venus de loin, comme Donovan Frazier qui a fait le voyage depuis la Californie.

« C’est ma première fois au Canada et ma première fois à Winnipeg, précise-t-il. Les Jets ont de super partisans et Winnipeg a l’air d’être une ville très sympa. C’est difficile de ne pas être excité avec une pareille équipe. Les seuls autres matchs des Jets où j’ai été c’était à San José parce que c’était l’endroit le plus proche de chez moi ».

Manuel Sousa est originaire du Portugal et vit à Winnipeg depuis 1992. Même lorsqu’il repart en Europe, la passion du hockey ne le quitte pas.

« Je reviens de vacances et je sentais l’esprit du Whiteout déjà. Au Portugal, j’avais amené la mascotte Mickey Moose avec moi », s’amuse-t-il.

Les partisans des Jets n'étaient pas les seuls à être vétus de blanc mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Il ajoute être venu à chaque fête du Whiteout l’an dernier et compte bien faire de même cette année.

« Ma famille n’est pas très hockey alors je viens seul et je rentrerai dîner après », ajoute-t-il avec un sourire.

Pourtant, le Whiteout réunit les générations. Dan Friesen est venu avec sa fille de 11 ans, Alison. Il estime que l’ambiance est positive et qu’il s’agit d’une belle occasion d'avoir une bonne influence sur son enfant.

« Parfois je l'embrasse un peu », reconnaît-il en soulignant son accoutrement.

Dan est venu avec sa fille Alison profiter de l'ambiance de la fête de rue. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Alison pour sa part préfère voir les matchs dans la rue avec le reste de la foule. « C’est définitivement mieux de venir voir le match ici plutôt qu’à la maison. J’ai une amie qui vient avec sa tante et qui va venir me rejoindre », explique-t-elle.

Certains partisans des Jets sont venus avec des pancartes d'encouragement. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

D’autres ne rateraient l'événement pour rien au monde. C’est le cas de Carol Fraser. Elle tient dans ses mains un article de presse, datant de 1996, où on la voit vêtue d’une robe de mariée blanche à l’occasion du Whiteout.

« Je porte la même robe pour tous les Whiteout. Je ne peux même plus compter les fois où j’ai porté cette robe. J’étais là l’an dernier à tous les matchs », précise-t-elle.

Carol Fraser porte la même robe blanche pour tous les Whiteout depuis les années 1990. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Pour elle, l’esprit de la ville a une saveur particulière durant l’événement. « J’aime l’esprit de communauté. J’aime venir ici pour voir les gens que je connais et me faire de nouveaux amis », explique-t-elle en ajoutant qu’elle est venue, cette fois-ci, avec sa sœur.

« J’ai cinq garçons, je vais probablement venir avec chacun d’entre eux et je réussirai peut-être même à faire venir mon mari qui pourtant n’aime pas trop la foule », ajoute-t-elle.

Une chose est sûre, tout de blanc vêtus, les Winnipégois venus dans la rue croient en leurs chances de victoire.