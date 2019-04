La ministre de l'Énergie de la Colombie-Britannique, Michelle Mungall, a présenté devant l'Assemblée législative, mercredi, son projet de loi visant à ce que, en 2040, toutes les voitures et toutes les camionnettes vendues neuves, ou louées avec option d'achat, n'émettent aucun gaz à effet de serre .

Le projet de loi 28, intitulé Zero Emission Vehicles Act, prévoit une diminution progressive des ventes de véhicules à essence ou au diesel en imposant que 10 % des véhicules légers vendus en 2025 soient zéro émission et que ce taux atteigne 30 % en 2030 et 100 % en 2040.

Le projet de loi concerne les voitures de passagers, les camionnettes et autres véhicules légers à moteur vendus neufs ou loués en crédit-bail (leasing en anglais), c’est-à-dire loués avec possibilité d’achat après quelques années.

Le projet de loi s’inscrit dans le plan environnemental Clean BC du gouvernement néo-démocrate qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 sur la base des émissions de 2007.

Le plan de 902 millions $ prévoit des aides de 5000 $ pour l’achat de véhicules électriques ou hybrides neufs et de 6000 $ pour les véhicules à hydrogène.

Devant les députés de la Colombie-Britannique, mercredi, Michelle Mungall a déclaré que les Britanno-Colombiens ont très envie d’adopter les véhicules zéro émission.