Les musiciens de l’école l’Odyssée feront résonner leurs instruments à Washington

Les musiciens en herbe prennent la route mercredi soir pour vivre une aventure qui dépasse largement la musique.

Le musicien éducateur des Harmonies, Martin McLaughlin, qui en est à sa deuxième expérience à World Strides, s’attend à un événement mémorable pour les élèves.

On leur permet de vivre un événement culturel et démontrer qu’on est bons nous aussi, même si on vient d’une petite place au Nouveau-Brunswick, dans une petite école, on est capable d’avoir un résultat extraordinaire et c’est ce qu’on fait année après année.

L’important, c’est de faire rayonner nos élèves ailleurs qu’ici à Moncton et au Nouveau-Brunswick. Martin McLaughlin

Les jeunes élèves donnent un récital à l’Amphithéâtre du pavillon Jeanne-de-Valois mercredi soir, avant de prendre la route vers New York, puis la capitale américaine.

Tu as le sentiment de compétition, mais tu as aussi le sentiment de vouloir démontrer que ton école est meilleure que les autres, que tu es là pour une raison , explique le joueur de cor d’harmonie, Jeffrey Vézina Woodwin.

Tous les ans, l’harmonie doit se réajuster avec le départ des élèves de la douzième année, soulève la jeune clarinettiste Charlotte Hendy-Lescieller. C’est vraiment beau voir le progrès qu’on fait.

C’est toujours une compétition avec les autres écoles, mais avec nous-mêmes aussi parce qu’on vise l’amélioration. Charlotte Hendy-Lescieller

Les clarinettistes Madeleine Landry (à gauche) et Charlotte Hendy-Lescieller (à droite). Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

L'année dernière, l'Harmonie Jazz a été retenue comme meilleur groupe à New York avec une note de 97,5 %.

Il y en a qui viennent des académies de musique, des écoles spécialisées, s’étonne Madeleine Landry, une autre joueuse de clarinette. On finit tout le temps par prendre notre place.

Qu’importe le résultat cette année, la passion des jeunes musiciens prime sur la note des juges aux yeux de leur professeur.

Les jeunes sont à fleur de peau donc c’est vraiment intéressant de voir par la suite comment ils peuvent prendre l’émotion qu’ils ont et la transmettre vers la foule, c’est merveilleux , se réjouit Martin McLaughlin.

Avec les informations d'Anne-Marie Parenteau