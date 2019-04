Des anglophones de l'Outaouais mènent la fronde contre le projet de loi 21

La réaction de la communauté, c'est de l'incrédulité , a constaté Linton Garner, directeur général de l'Association régionale des West Quebecers (Regional Association of West Quebecers).

Selon lui, la majorité des anglophones et des allophones de la région s'opposent au projet de loi, qui entend bannir le port de signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité, comme les enseignants, les juges et les policiers.

L'Association régionale des West Quebecers, la Commission scolaire Western Québec (CSWQ) et le chapitre régional du Quebec Community Groups Network s'associent à d'autres regroupements anglophones de la province pour lutter contre le projet.

Nous voulons faire partie de la discussion. Nous voulons que le gouvernement comprenne nos sensibilités. Linton Garner, directeur général de l'Association régionale des West Quebecers

La Commission scolaire Western Québec évalue la possibilité de refuser d'appliquer la loi une fois adoptée, comme l'a déjà annoncé la Commission scolaire English-Montréal.

Plus on discute avec les parents et le personnel, plus on se positionne contre son respect, parce que c'est tout simplement ridicule , a expliqué Alain Guy, président de la CSWQCommission scolaire Western Québec .

Selon un sondage Léger commandé par la Coalition avenir Québec, réalisé en mars, 74 % des francophones soutiennent l'interdiction des signes religieux. Ce taux descend toutefois à 43 % chez les non-francophones.