Du crabe frais, mais aucun prix final pour les pêcheurs

Les pêcheurs réclament au moins 5,25 $ la livre. Les transformateurs, eux, demandent 5 $ la livre. Alors que certaines usines nord-côtières paient déjà 5,80 $ la livre de crabe, aucune entente ne fixe encore le prix final que paieront les transformateurs pour les 3100 tonnes de crabes de la zone 16.

Qui plus est, une entente n'a même pas encore été conclue entre les pêcheurs et l'industrie de transformation pour la saison 2018.

Plusieurs facteurs entrent en compte pour déterminer les prix que reçoivent les pêcheurs de crabe, comme la demande mondiale et les taux de change.

Jean-Paul Gagné, le directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche représente les transformateurs de crabe. Il croit raisonnable un prix provisoire de début de saison de 5 $ la livre.

S'ils n'acceptent pas ça, on a bien des problèmes , dit-il.

Tous semblent au moins s'entendre sur le fait que le prix élevé du crabe en ce moment devrait permettre tant aux pêcheurs qu'aux transformateurs de trouver leur compte.

On ne se stresse pas avec ça. On est quand même dans de bonnes années avec les marchés américains et japonais.

Steve Noël, pêcheur de crabe de la zone 16