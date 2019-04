Une partie de la communauté LGBT se rend aux urnes à Calgary

Une cinquantaine de membres de la communauté LGBT ont défilé mercredi avant d'aller voter ensemble à Calgary. Ils font partie de l'événement « Drag out the vote » qui se veut être un moyen de rappeler l'importance des enjeux de la communauté pendant la campagne électorale, mais aussi de dénoncer les commentaires homophobes de certains candidats.

Ainsi, les plumes et les paillettes étaient à l'honneur en guise de manifestation politique. Perruques, et maquillages recouvraient la majorité de ces travestis et militants LGBT qui ont effectué la marche du bloc Olympic Plaza, à l’hôtel de ville pour se rendre aux urnes.

Nous voulions voter ensemble, montrer que la diversité est importante , explique la militante Hermana Torres.

Les participants de l'événement « Drag out the vote » sont aller voter par anticipation à l’hôtel de ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Un mouvement contre les conservateurs

Parmi le groupe, aucun partisan du Parti conservateur uni, le PCU, n’était présent. Pour Shannon McPherson, une autre militante, ce sont les positions du parti sur les alliances gaies hétéros qui en sont la cause.

Pour la militante Grace Jones, ce sont les propos du candidat du PCU Mark Smith qui a comparé l'homosexualité à de la pédophilie qui l’a particulièrement choqué.

Jason Kenney n'a pas voulu exclure le candidat qui a tenu des propos homophobes. Grace Jones, militante LGBT

Je suis surtout outré du soutien du public pour ce genre de commentaires , dit-elle.

L'activiste Mike Morrison analyse la situation en opposant le droit LGBT à l’économie. Les Albertains sont ouverts, mais les droits des gais ne pèsent pas lourd face au poids des finances .