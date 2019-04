André à Toto est parti, mais son violon résonne toujours

Un texte de René Landry

Puis, sourire en coin, il met sa main dans sa poche de veston pour en ressortir une toute petite clé USB. Il y a sa musique là-dedans. J'en ai trouvé quatre comme celle-ci.

Cet homme, qui vit à Bathurst mais qui a grandi à Montréal, accepte cette responsabilité : il sera le gardien du temple musical d'André à Toto.

Jean Hébert, neveu du violoneux André à Toto Savoie Photo : Radio-Canada / René Landry

Les messages de condoléances ont afflué de partout depuis l'annonce du décès du musicien, la semaine dernière. Sympathies à la famille , pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Sauf qu'André à Toto Savoie, issu d'une famille nombreuse, était le dernier survivant de celle-ci. Sa famille, c'était la Péninsule acadienne.

Certains voulaient mettre la main sur le violon du personnage légendaire. D'autres lorgnaient son chapeau ou l'une de ses vestes. Mais Jean Hébert s'est assuré que cet héritage soit protégé. Il raconte que le propriétaire du logement d'André à Toto a récupéré pour lui la fameuse guitare verte, puisque certains semblaient s'y intéresser. Puis,le propriétaire s'est vite occupé de changer la serrure de la porte, raconte-t-il.

Le violon, la chemise qu'il portait dans ses spectacles et son chapeau... ça se devrait se retrouver dans un musée ou quelque chose du genre, dit Jean Hébert. J'ai déjà parlé à deux ou trois personnes à ce sujet. C'est l'image d'André à Toto.

La bonté d'André

C'est un fait connu qu'André à Toto pouvait jouer du violon et taper du pied pendant toute une soirée, toute une nuit, en échange de quelques dollars, d'un bouillon au poulet ou d'une caisse de bières. Il l'a fait aux quatre coins de la Péninsule acadienne, dans des mariages ou dans des partys de cuisine.

À ses funérailles, mardi, à Shippagan, Isabelle Thériault, musicienne et politicienne, a rendu hommage à André à Toto au nom de la communauté artistique et musicale acadienne.

On m’a raconté un jour que pour une occasion spéciale, on l’avait invité à jouer dans un party de maison. On avait fait placer un beau prélart neuf dans le salon et la salle à dîner, une grande pièce pour danser les quadrilles. André a commencé à jouer en début de soirée et n’a jamais voulu arrêter avant 4 h du matin. Il steppait aussi fort qu’il jouait. Si bien que le lendemain, il a fallu remplacer deux pieds carrés de prélart, usé jusqu’au bois du plancher!

Les funérailles d'André à Toto Savoie, mardi, à Shippagan Photo : Radio-Canada / René Landry

Le père Serge Comeau a prononcé une phrase qui a semblé résonner lourdement dans l'église Saint-Jérôme : Nous demandons pardon et miséricorde pour toutes les fois où nous avons pu abuser de la bonté d'André.

Puis, dans son homélie, le père Comeau a affirmé qu'André à Toto avait marqué son époque.

Il a contribué à l'identité qui est nôtre aujourd'hui. Et de plus, il appartient à notre avenir. Il nous montre là où nous devons aller : vers un monde où ce qui compte le plus, c'est de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Il nous dit que ce qui compte, c'est de rendre le monde meilleur, contribuer à la joie des autres, aimer simplement. C'était ça André : l'homme qui ne pouvait pas refuser, qui acceptait de jouer pour que les autres s'amusent et soient heureux.

Une inspiration

André à Toto était un marginal. Plusieurs respectaient son talent, d'autres se moquaient de lui. Pour certains, il était presque le fou du village , reconnaît candidement son neveu, Jean Hébert.

Maryse Guignard, 19 ans et Arianne Boucher, 17 ans, sont de la première catégorie. Elles avaient la lourde tâche de jouer du violon au cours de la cérémonie.

Arianne Boucher et Maryse Guignard Photo : Radio-Canada / René Landry

J'avais toujours dit que je ne jouerais jamais dans des funérailles, explique Maryse. Quand ils me disent que c'était un joueur de violon ou c'était quelqu'un qui voulait vraiment du violon, tu ne peux pas dire non. Et là, en plus, André à Toto, ouf! C'est difficile de jouer dans des funérailles, mais je ne pouvais pas dire non, ça prenait une couple de reels.

Même son de cloche chez Arianne. Au début, j'étais vraiment stressée. Je ne pouvais pas rater ma pièce, c'est André à Toto. Il était vraiment une inspiration pour moi. C'était un génie de la musique.

Une légende dans un lieu mythique

Depuis une quarantaine d'années, André à Toto, déjà une légende, résidait dans un édifice qui est un lieu mythique à Shippagan : l'ancien Café royal. Il est parti à 77 ans et il habitait dans l'appartement numéro 7. Lucky seven , dit un voisin, Dave Brown.

Cet édifice, à Shippagan, a abrité pendant longtemps le Café royal Photo : Radio-Canada / René Landry

Puis, alors que vont bientôt débuter les funérailles de leur ami, des voisins se regroupent. Ils semblent tourner en rond. Ils n'iront pas au salon funéraire, pas plus qu'à la cérémonie. Ils disent vouloir garder intacts les souvenirs avec cet homme qui leur jouait du violon et prenant une bière et en tapant du pied. Mais quand une voisine arrive du salon funéraire avec une petite carte en souvenir du défunt, tous l'entourent pour voir la carte, la lire, la toucher.

Dave Brown, devant l'appartement numéro 7, où résidait André à Toto Photo : Radio-Canada / René Landry

Ça va faire un grand vide , laisse tomber Réjean Haché, qui est venu faire un tour.

Il n'allait pas bien depuis un bout de temps, dit Michel Roussel, de LeGoulet. Il ne buvait plus de bière depuis quelques mois. Tout ce qu'il buvait, c'était du sirop Lambert.

Un enfant cherchant à plaire

Les amis, les voisins et les admirateurs d'André à Toto ont tous une opinion sur le sort qui devrait être réservé à son violon.

Lucie Larocque aurait aimé qu'il l'emporte avec lui. Ils auraient dû lui laisser son violon , tranche-t-elle.

Réjean Haché n'est pas d'accord : Son violon devrait aller dans un musée c'est certain.

Jean Hébert assure qu'il va s'en occuper. Il veut s'assurer que le violon se retrouve où il devrait être. Il tend des perches et se dit ouvert aux suggestions. Entre-temps, on ne sait pas si le conseil municipal de Shippagan va se prononcer à ce sujet. Un seul membre de ce conseil a assisté aux funérailles d'un des plus illustres citoyens de la ville.

Une partie de l'assistance et la chorale aux funérailles d'André à Toto Savoie, mardi, à Shippagan Photo : Radio-Canada / René Landry

Le curé de Shippagan, Serge Comeau, a rapidement et simplement démontré la valeur du disparu dans son homélie.