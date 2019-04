Jason Kenney parle de pétrole et de pipelines à Fort McMurray

Il a été accueilli mercredi par de nombreux partisans, qui l'ont applaudi quand il a répété son message de campagne, soit que l’élection concerne « les emplois, l’économie et les pipelines ».

M. Kenney répète ce message depuis plusieurs semaines. Selon lui, son message est d’autant plus important dans cette région, car Fort McMurray « est le point zéro du secteur de l’énergie. [...] Cette communauté a été ravagée, les entreprises ont fermé, et ce n’est pas seulement à cause du feu », mais à cause de l'économie, dit-il.

Il promet de réduire la bureaucratie pour faciliter l’approbation de nouveaux puits de pétrole et de mettre en place une cellule de crise pour lutter contre les messages antipétrole et antipipelines.