L'organisme qui défend les droits des usagers du système de santé méconnu

Le comité régional a pour mandat de défendre les droits des usagers et de voir à l'amélioration des soins et des services.

Il a été formé lors de la fusion des Centres de santé et des services sociaux en 2015.

À lire aussi : Comprendre la maladie d'Alzheimer pour mieux intervenir

La présidente, Claudette Carignan, explique que c'est ce comité qui a invité divers intervenants et bénévoles à la journée de formation sur la maladie d'Alzheimer, ce mercredi à Rouyn-Noranda.

On reçoit beaucoup plus de commentaires, je crois des gens qui sont proches de ces usagers-là qui ont des problèmes de ce genre-là. Donc, c'est les familles qui vont nous dire souvent "ils n'ont pas utilisé la bonne façon, on aurait aimé ci, on aurait aimé ça , relate-t-elle.

Claudette Carignan rappelle que le comité a un pouvoir de recommandations pour faciliter les interventions.