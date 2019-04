La culture de plantes comestibles et des emplois reviennent à Opasatika

Un entrepreneur établi dans la région de Sudbury va y faire pousser des légumes et des fines herbes. Le projet doit créer six à huit emplois à temps plein et près de dix emplois à temps partiel.

Stéphane Lanteigne, propriétaire de l'entreprise Truly Northern, a donné des détails lors de l'assemblée annuelle de la Société d'aide au développement des collectivités North Claybelt, à Kapuskasing. Il était accompagné de son partenaire Jeremy Gillanders.

Nous sommes vraiment excités. On va convertir la vieille infrastructure pour faire pousser des légumes frais comme [de la ] laitue et herbes fines comme [du] basilique à longueur d’année, en utilisant des serres hydroponiques à l’intérieur. Stéphane Lanteigne, propriétaire de l’entreprise Truly Northern

Jeremy Gillanders et Stéphane Lanteigne sont des partenaires dans l'entreprise Truly Northern. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Il y a deux ans, Stéphane Lanteigne et son épouse Erin ont lancé l’entreprise Smart Greens Sudbury qui cultive le chou frisé à Chelmsford pour les résidents et les restaurants de la région de Sudbury.

M. Lanteigne mentionne qu’il y a un grand besoin pour des aliments frais locaux dans le Nord de l’Ontario. Dans le cas du projet à Opasatika, il permettra aussi de créer des emplois dans la petite communauté qui a été durement éprouvée par des fermetures dans le passé.

Toute la communauté est bien heureuse de les accueillir. Du côté municipal, on va tout faire pour essayer de les aider pour que cette entreprise devienne un succès. Denis Dorval, maire d’Opasatika

La culture de champignons a été effectuée auparavant dans l'édifice situé à Opasatika. Photo : Radio-Canada

Stéphane Lanteigne souligne que les semences devraient avoir lieu en mai et des embauches doivent débuter le mois suivant.

De premiers produits doivent être vendus dans des marchés de fermiers de la région de Kapuskasing et de Sudbury au cours de l’été.

Puisque la production deviendra à grande échelle aux installations d’Opasatika, l’entreprise veut aussi vendre ses produits dans des supermarchés, incluant dans le sud et l’est de l’Ontario, de même qu’au Québec.