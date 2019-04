L'accès à une alimentation saine n'est pas toujours facile en Saskatchewan

Alors que le nouveau Guide alimentaire canadien met l'accent sur des fruits et légumes, l'accès à une alimentation saine et riche demeure difficile en Saskatchewan, selon la banque alimentaire de Saskatoon.

C’est en effet ce que pense Deborah Hamp, la directrice des opérations et de l'engagement de la Banque alimentaire et centre d’apprentissage de la ville.

Deborah Hamp dirige les opérations de la banque alimentaire de Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Grégory Wilson

Bien des gens n’ont pas accès à des aliments frais et santé, des fruits et des légumes, puisque les distances sont trop importantes à la marche. Deborah Hamp, banque alimentaire de Saskatoon

Les Saskatchewanais qui vivent loin des épiceries doivent se contenter des établissements dans leurs quartiers, dit-elle, même s’ils coûtent plus cher et offrent des produits moins frais et sains.

Selon Deborah Hamp, le gouvernement provincial ne fait pas beaucoup pour combattre les déserts alimentaires et la pauvreté, ce qui affecte directement l'alimentation saine des habitants. Elle demande entre autres davantage d’investissements dans des programmes de petite-enfance et une augmentation du salaire minimum et des taux d’aide sociale.

Jardins communautaires

En attendant, Deborah Hamp affirme que la solution réside dans les jardins communautaires : « L’une des façons pour que l’on puisse garantir une communauté où règne la sécurité alimentaire est de revenir à nos racines saskatchewanaises, c’est-à-dire d’examiner la question du point de vue d’un développement communautaire. »

Elle souligne que plusieurs organismes, dont la sienne, travaillent déjà dans ce sens pour offrir des aliments sains aux citoyens de Saskatoon.

C’est une façon qu’on a de se serrer les bras en tant que communauté, préparer notre nourriture, cultiver nos aliments, et vraiment voir ce que nous pouvons faire en tant qu’amis et voisins pour se soutenir les uns les autres. Deborah Hamp, banque alimentaire de Saskatoon

La Banque alimentaire et centre d’apprentissage de Saskatoon accueille en moyenne 17 000 personnes par mois, dont 42 % sont des enfants.