Les cols bleus de Terrebonne en grève dès cette nuit

Plus d'une centaine d'employés municipaux de Terrebonne déclenchent une grève d'une semaine dès minuit.

Les syndiqués ont voté unanimement en faveur de ce moyen de pression lors d’une assemblée générale le 1er avril dernier. Ils avaient déjà tenu six jours de grève à la mi-mars.

En vertu du Code du travail, un juge devait accepter le plan des parties patronale et syndicale visant à maintenir des services essentiels sur tout le territoire de la municipalité.

La juge Dominique Benoit a reconnu mardi que le plan était acceptable, puisqu’il contient suffisamment de dispositions assurant la santé et la sécurité de la population, notamment en ce qui a trait au système d’aqueduc et d’égout, au déneigement et à la réparation des nids-de-poule.

Les employés syndiqués de Terrebonne sont sans contrat de travail depuis décembre 2018. Le syndicat, affilié à la CSN, réclame des augmentations de salaire similaires à celles consenties à d’autres groupes de travail et une convention collective de dix ans reproduisant les conditions de travail actuelles.

« C’est inconcevable de voir des augmentations de salaire faramineuses pour l’ensemble des cadres et des élus, tandis qu’on coupe dans les services à la population », affirme Denis Renaud, président du syndicat, par voie de communiqué.

La Ville assurera les services essentiels

Dans un communiqué, la Ville de Terrebonne a indiqué que « les services municipaux essentiels seront maintenus durant la nouvelle grève […] ».

Les services essentiels incluent, entre autres, « les interventions lors de fuites d’eau ou de bris d’égouts, l’épandage d’abrasif et le tassement de la neige sur toutes les artères et leurs trottoirs si l’accumulation est d’au moins 4 centimètres. Les accumulations importantes d’eau dans les puisards ou encore le gel dans les fossés et sur les ponceaux seront aussi pris en charge dans tous les cas où la santé et/ou la sécurité de la population pourraient être mises en danger ».

L’administration municipale a ajouté qu’elle « s’assurera durant cette période que les opérations qui pourraient mettre en péril la santé et/ou la sécurité de la population ou encore les exigences qui relèvent de lois ou de réglementations du ministère de l’Environnement ou de celui des Transports seront effectuées ».