Les ustensiles de plastique ont la vie dure au Cégep Limoilou

Les institutions d'enseignement de la région de Québec sont de plus en plus nombreuses à vouloir éliminer les ustensiles en plastique de leur cafétéria. Une mesure qui peut s'avérer bénéfique pour l'environnement, à condition cependant que chacun y mette du sien.

La direction du Cégep Limoilou l’a constaté au cours des derniers mois. À la demande des étudiants qui fréquentent la cafétéria du campus de Charlesbourg, elle a remplacé les ustensiles jetables en plastique par des couverts réutilisables faits de métal.

L’initiative s’est toutefois soldée par un échec. Cinq mois après leur introduction, plus de la moitié des 200 ustensiles ont disparu, obligeant le cégep à ramener les couverts jetables.

« Nous constatons malheureusement que nos ustensiles en acier […] ne reviennent pas nécessairement dans les bacs. Présentement, on a une perte équivalente à plus de 50 % de la quantité initiale qui avait été achetée », déplore Marie-Josée La Haye, directrice des affaires étudiantes et communautaires au Cégep Limoilou.

Le Cégep de Limoilou avait récemment introduit des ustensiles réutilisables à la cafétéria du campus de Charlesbourg. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Elle mentionne que les étudiants et le personnel du campus ont pu jeter les ustensiles à la poubelle, par inadvertance, ou les ont simplement emportés avec eux.

Le Cégep Lévis-Lauzon, qui a mis en place une mesure semblable, a connu le même problème.

Déception

Le retour des couverts jetables ne fait pas l’unanimité chez les usagers de la cafétéria du campus de Charlesbourg.

« J'ai été déçu. Je trouve que ce n’est pas bon pour l'environnement », confie Samuel Rhéaume, un étudiant.

Florence Lessard admet pour sa part avoir une préférence pour les ustensiles en plastique, pour des raisons d’hygiène notamment.

« C'est ce qu'il y a de plus simple et qui me semble le plus propre, parce que je ne sais pas comment ont été lavés les ustensiles à la cafétéria », explique l’étudiante.

Les étudiants qui amènent leurs propres ustensiles et leur vaisselle ont droit à un rabais environnement. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Développement durable

Le Cégep Limoilou s’est doté en 2006 d’une politique de développement durable. L’introduction d’ustensiles réutilisables, l’automne dernier, s’inscrivait dans le cadre de cette politique.

« On travaille beaucoup en gestion des matières résiduelles, qualité de l'air, qualité de l'eau. C’est très, très varié », mentionne Barbara Genest, consultante pour le Cégep Limoilou.

Elle ajoute que la réussite des différentes initiatives mises en place dépend grandement de la participation des étudiants.

« J'aimerais voir plus d'engagement au quotidien de la part des étudiants, mais oui, ça vient d'eux et on appuie leurs initiatives et on travaille de concert avec eux. »

Le Cégep Limoilou n’abandonne pas son projet d’éliminer les ustensiles jetables en plastique. L’établissement étudie des options en vue de relancer le projet à l'automne.

Avec les informations de Maxime Denis