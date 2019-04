Qui sera le gardien partant des Flames?

L'entraîneur-chef des Flame Bill Peters a annoncé lundi à David Rittich et Mike Smith lequel des deux sera le partant pour le premier match de la série qui oppose son équipe à l'Avalanche du Colorado.

Bill Peters n’a pas attendu de se faire poser la question. Après l’entraînement des Flames mercredi matin, il a pris les devants : je sais que vous allez demander qui sera le gardien partant, je ne vous le dirai pas.

Si pour l’instant Mike Smith semble être le favori, il ne faudrait pas être surpris si l’on voyait David Rittich devant le filet des Flames.

Les deux hommes ont partagé le travail de façon presque équitable cette saison. Rittich a disputé 45 matchs et en a remporté 27. Smith a été utilisé lors de 42 rencontres, il en a remporté 23.

Rittich présente de meilleures statistiques que Smith pour la moyenne et l’efficacité, mais Smith est un vétéran. Son expérience de 19 matchs en séries éliminatoires (16 avec les Coyotes et trois avec le Lightning) pourrait jouer en sa faveur.

Je suis impressionné, nous avons réussi à garder le secret depuis lundi. Je vous dirai qui sera le partant, demain après l’entraînement. Bill Peters, entraîneur-chef, Flames

La situation des gardiens pour l’Avalanche semble un peu plus claire. Semyon Varlamov a disputé plus de matchs que Philipp Grubauer, mais c’est celui-ci qui a permis à l'équipe de se qualifier pour les séries éliminatoires.

L’ancien des Capitals a amorcé neuf des dix derniers matchs des siens, présentant une fiche de 7-0-2. C’est donc lui qui devrait défendre la cage du Colorado jeudi.

La saison dernière à Washington, Grubauer avait ravi le poste de partant à Braden Holtby. On lui avait fait confiance lors des deux premiers matchs des séries, il avait subi deux revers. Holtby avait ensuite repris sa place, permettant aux Capitals de remporter la Coupe Stanley.

James Neal le vieux routier

À lui seul, James Neal compte plus d’expérience en séries éliminatoires que presque tous ses coéquipiers réunis. Le vétéran a disputé 100 matchs en séries, dont 56 lors des trois dernières campagnes.

L’ex-entraîneur des Flames, Bob Hartley, avait l’habitude de dire qu’il était impossible d’aller à la pharmacie du coin pour acheter de l’expérience. Si c’était le cas, plusieurs joueurs feraient la ligne un peu partout à Calgary pour s’en procurer.

Nombre de matchs d’expérience en séries éliminatoires James Neal 100

Michael Frolik 42

Mike Smith 19

Travis Hamonic 17

Sean Monahan 15

Johnny Gaudreau 15

Mikael Backlund 15

TJ Brodie 15

Sam Bennett 15

Allan Quine 10

Mark Giordano 8

Michael Stone 6

Matthew Tkachuk 4

Oscar Fantenberg 4

Dalton Prout 2

Mark Jankowski 0

Elias Lindholm 0

Noah Hanifin 0

Andrew Magiapane 0

Derek Ryan 0

Garnet Hathaway 0

Austin Czarnik 0

Dillon Dube 0

Rasmus Anderson 0

Juuso Valimaki 0

Oliver Kylington 0

David Rittich 0

Neal, qui s’est joint aux Flames comme joueur autonome l’été dernier, n’a récolté que 19 points en 63 matchs cette saison. Il n’a inscrit que sept buts; c’était la première fois en 11 saisons dans la LNH qu’il ne marquait pas au moins 20 buts.

Le rôle qu’il sera appelé à jouer au cours des prochaines semaines pourrait bien faire oublier sa saison décevante.

Il a été excellent depuis quelques jours dans nos rencontres d’équipe. Il partage son expérience et aide beaucoup ses compagnons de trios, Sam Bennett et Mark Jonkowski. Bill Peters, entraîneur-chef, Flames

Neal mentionne qu’il a déjà commencé à parler de certains détails à surveiller.

Je sais que mon rôle deviendra de plus en plus important alors que nous avancerons dans les séries. Pour l’instant, je leur ai mentionné qu’il faut profiter du moment et ne pas se laisser distraire par tout ce qui entoure la présentation des matchs.

Le premier affrontement de la série sera aussi le premier de Bill Peters à titre d’entraîneur-chef. Comme adjoint à Mike Babcock avec les Red Wings, de 2011 à 2014, il a pris part à 24 rencontres de séries éliminatoires.

Rantanen de retour

L’Avalanche de son côté a confirmé mercredi que Mikko Rantanen sera de retour au jeu pour le premier match à Calgary. L’attaquant de 22 ans a raté les huit derniers matchs de la saison en raison d’une blessure au haut du corps.

Le Finlandais a récolté 87 points en 74 parties. Le trio qu’il forme avec Nathan MacKinnon (99 points) et Gabriel Landeskog (75 points), est considéré comme un des plus dangereux de la LNH.

Avalanche - Flames, une première

C’est la première fois que l’Avalanche et les Flames s’affrontent en séries éliminatoires.

Cette saison, Calgary a balayé la série de trois rencontres face au Colorado. Deux fois cependant, les Flames ont dû revenir de l’arrière en troisième période pour l’emporter.

Lors du premier match, présenté à Denver en octobre, l’Avalanche avait pris les devants 2-0. Elias Lindholm avait forcé la prolongation en marquant avec 1:54 à faire en troisième période, puis Johnny Gaudreau avait inscrit le but gagnant après seulement 46 secondes de jeu en prolongation.

Quelques semaines plus tard à Calgary, l’Avalanche s’était forgé une avance de 4-1 après 40 minutes de jeu, mais les Flames ont inscrit cinq buts en troisième, en route vers un gain de 6-5.

Le troisième duel, présenté en janvier à Calgary, s’est soldé par le pointage de 5-3.

C’est la première fois depuis la saison 2005-2006 que les Flames amorcent les séries à domicile. S’ils continuent leur parcours, les hommes de Bill Peters auront l’avantage de la patinoire jusqu’en finale.

Le Lightning est la seule équipe à avoir récolté plus de points qu’eux cette saison.

Le deuxième match sera présenté samedi. La série se déplacera à Denver pour les matchs trois et quatre lundi et mercredi.