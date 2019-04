Boussole électorale : des questions économiques révèlent des clivages

Rééquilibrer le budget de l’Alberta quitte à sacrifier des services publics. C’est une décision épineuse pour un élu et un choix tout aussi déchirant pour les électeurs si l’on se fie à leurs réponses sur la Boussole. Le clivage s'observe surtout entre les hommes et les femmes.

« Je ne pense pas que les femmes craignent moins le spectre du déficit que les hommes », observe Charles Breton, directeur de la recherche à Vox Pop Labs, l'entreprise derrière la Boussole. « Historiquement, explique-t-il, à travers les contextes, les femmes ont tendance à appuyer de plus grands services publics ».

Le déficit qui préoccupe la majorité des hommes sondés doit être contextualisé, estime l’économiste Gérald Fillion. En entrevue au Café Show mercredi matin, il a rappelé qu'il est normal pour un gouvernement de faire un déficit quand l'économie roule au ralenti. « Tous les gouvernements le font », a-t-il lancé avant d'ajouter que « l’Alberta se trouve dans une position enviable sur le plan des dépenses publiques ».

Des conservateurs résolument progressistes

Les plus récents résultats de la Boussole indiquent que 29 % de ceux qui comptent voter pour Jason Kenney s'opposent à une de ses promesses phares : réduire les impôts des grandes entreprises. Ces conservateurs se rallient au consensus observé plus largement dans la population.

Similairement, une majorité (58 %) des Albertains sondés croient que les mieux nantis devraient payer plus d'impôts. « Ici aussi, souligne Charles Breton, même si les électeurs conservateurs appuient une telle hausse dans une moindre proportion que ceux des autres partis, il y en a quand même le quart qui croient que les plus riches devraient payer un peu plus que maintenant ».

Référendum, un mot qui séduit

Une autre promesse phare des conservateurs, c’est la tenue d’un référendum sur la renégociation de la péréquation. Les chiffres laissent entrevoir que l'idée plait particulièrement aux Albertains qui vivent en dehors des grands centres et convainc même les électeurs qui n'entendent pas voter pour Jason Kenney.

« L'appui, de façon peu surprenante, est très élevé chez les électeurs du PCU, mais même chez les néo-démocrates, un tiers est en accord avec l'idée », constate l’analyste qui ajoute que la démocratie directe a toujours plu aux Albertains.

Sur la renégociation de la péréquation, et sur la majorité des autres questions, les jeunes sont surreprésentés dans les indécis. À quelques jours de l'élection, c'est surtout eux qu’il reste à convaincre.