École La Source : une semaine thématique pour lutter contre l'anxiété

À Rouyn-Noranda, l'école secondaire La Source tient une Semaine Zen. Une occasion pour les parents, membres du personnel et bien sûr les élèves de discuter de santé mentale, d'anxiété et de méditation.

Partout dans l'école La Source, une fois par jour cette semaine, résonne une musique invitant à la méditation, suivie d'une séance de yoga d'environ cinq minutes, produite par un enseignant par les haut-parleurs.

Les élèves sont ainsi invités à prendre un temps d'arrêt. Cette Semaine Zen peut les aider à maîtriser leur anxiété, comme l'expliquent deux élèves de quatrième secondaire.

C'est certain qu'en abordant le sujet toute l'école ensemble, en grands groupes, ça rend le sujet moins tabou et ça rend les gens plus à l'aise d'en parler , raconte Claudelle Paradis.

Alexis Poirier, Samuel Major et Claudelle Paradis ont pris part aux activités de la Semaine zen. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Faire les choses de cette manière peut aider ceux qui ont besoin de ce service. Ce ne sont pas eux qui vont vers les intervenants et les activités, mais ce sont les activités qui viennent à eux, donc ça peut les aider , ajoute Samuel Major.

Les différentes activités offertes permettent de démystifier la santé mentale, affirme la membre du comité de la Semaine Zen, l'enseignante Karine Hébert.

On le fait parce qu'on tient à nos élèves et on tient à leur bien-être. La Semaine Zen, c'est aussi une façon de prendre soin de notre monde, de nos élèves, de notre personnel de soutien, de nos enseignants et de nos parents, parce qu'on leur a offert la possibilité de venir, d'assister et de participer , énumère-t-elle.

Davantage de signalements

À La Source, la psychoéducatrice France Gagné constate que l'anxiété est plus présente. Selon elle, le sujet est moins tabou et les jeunes se sentent plus à l'aise d'en parler.

France Gagné, psychoéducatrice à l'école La Source Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Dès que les jeunes entrent à l'école, on leur donne des outils pour parler des émotions, comment les gérer, comment les reconnaître, on donne des outils sur la résolution de problèmes parce que lorsque l'on parle de stress et d'anxiété, il faut savoir ce que c'est , dit-elle.

La première édition de la Semaine Zen se poursuit toute la semaine à l'école La Source.