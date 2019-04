Des investissements en transport demandés dans le Nord de l’Ontario

M. Mantha réagissait mercredi à l’annonce du plan d’expansion des transports en commun à Toronto, qui prévoit des investissements de 28,5 milliards de dollars.

Doug Ford a promis en campagne électorale le retour du train Northlander, qui établissait jadis la liaison entre Toronto et Cochrane, mais aucune annonce n’a été faite à ce sujet depuis.

Le député néo-démocrate rappelle que plusieurs projets ou infrastructures ferroviaires dans le Nord de l’Ontario, dont le train de passagers Algoma, sont en attente de financement

Ça donne d’autres options pour les gens et ça protège l’environnement , a-t-il déclaré au sujet du transport par trains.

Le député d’Algoma-Manitoulin, Michael Mantha, est le porte-parole de l'opposition pour le Développement du Nord et les Mines. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

On n’en demande pas plus [que les autres régions], mais on veut certainement avoir notre partie de l’investissement.

Michael Mantha, député provincial d’Algoma–Manitoulin