Mathieu Betts et Sarah-Jane Marois athlètes de l'année du Rouge et Or

Le footballeur Mathieu Betts et la basketteuse Sarah-Jane Marois sont les étudiants-athlètes de l'année à l'Université Laval. Les deux finissants ont reçu cet honneur lors du 68e Gala du Rouge et Or, mercredi soir.

C’est la troisième année consécutive que Mathieu Betts, qui complète son baccalauréat en éducation physique, repart avec les grands honneurs du côté masculin. L’ailier défensif étoile de l’équipe de football avait également mis la main sur un troisième trophée J.P. Metras consécutif, remis au joueur de ligne par excellence au Canada, cet automne.

Meilleur espoir en vue du repêchage de la Ligue canadienne de football selon le Bureau de recrutement, Betts pourrait également entendre son nom prononcé lors du prochain repêchage de la NFL, fin avril.

Mathieu Betts (archives) Photo : Rouge et Or de l'Université Laval / Mathieu Belanger

Détenteur du record québécois du plus grand nombre de sacs du quart-arrière en carrière universitaire, il a devancé au Gala Rouge et Or le vice-champion canadien en cross-country et au 1500m et 3000m en salle, Jean-Simon Desgagnés

Quant à Sarah-Jane Marois, c’est une saison de rêve qui se conclue pour la meneuse de jeu originaire de Québec. À sa cinquième et dernière année avec le Rouge et Or, l’étudiante à la maîtrise en économique a guidé le Rouge et Or à un titre provincial et la finale des championnats canadiens.

Elle est devenue au passage la première joueuse du RSEQ depuis 1997 à être nommée joueuse par excellence au Canada.

Sarah-Jane Marois. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval / Mathieu Belanger

Marois, qui avait été ralenti par une déchirure ligamentaire au genou, en début de carrière universitaire, aspire maintenant à une carrière chez les professionnels. Chez les étudiantes-athlètes du Rouge et Or, elle a notamment devancé Jessy Lacourse, championne canadienne au 3000m.

Le skieur Alexandre Fortin a été élu recrue masculine de l’année, mercredi soir, alors que la coureuse Catherine Beauchemin a reçu la même distinction chez les femmes. Étudiante en médecine, la basketteuse Frédérique Beauchamp a pour sa part remporté le prix Jean-Marie de Koninck du mérite académique.