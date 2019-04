Encourager les jeunes à venir travailler au Témiscamingue

Le Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue (CJET) tente de démontrer aux jeunes de 15 ans qu'il y a un potentiel énorme d'emplois dans la région, avec son activité Top Chrono. Plus de 120 jeunes ont participé mercredi, à St-Bruno-de-Guigues, à cette activité qui vise à informer les jeunes du potentiel professionnel de leur région natale.

Plusieurs domaines d'emploi sont explorés, du médecin au mécanicien. Cette année, c'est le domaine de la santé qui capte l'attention des jeunes.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'agente de migration Place aux jeunes pour le Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue, Manon Gauthier, croit qu'il est important de dire aux jeunes que tous les métiers sont accessibles dans la région.

C'est surtout de défaire les mythes que les emplois très spécialisés, c'est juste dans les grandes villes qu'on en a besoin. Au Témiscamingue, on a tous ces besoins-là et au contraire, ça peut nous causer des problèmes quand on n'en a pas , croit Manon Gauthier.

Un projet unique dans la région

Le projet Top Chrono, anciennement connu sous le nom de Place aux jeunes Ados, n'est plus financé depuis quatre ans,

Le CJET tient toutefois à offrir cette opportunité aux jeunes de la quatrième secondaire.

Pour créer le sentiment d'appartenance, il ne faut pas juste leur parler quand ils ont 25 ans. Il faut leur dire dès maintenant qu'on a besoin d'eux. Il faut leur faire part de nos besoins de main-d'œuvre avant qu'ils fassent leur choix scolaire , estime Manon Gauthier.

Les élèves du Témiscamingue ont pu en apprendre plus sur les possibilités d'emploi grâce au colloque Top Chrono. Photo : gracieuseté

Ce sont les jeunes qui ont choisi eux-mêmes les domaines à explorer.

Ils ne sont pas au courant de toutes les opportunités d'emploi qu'on a au Témiscamingue, donc une journée carrière comme celle-ci, c'est parfait pour eux, ça leur ouvre des portes , croit Jonathan Doire, enquêteur à la Sûreté du Québec à Ville-Marie.

« C'est important », disent les jeunes

Même si son choix de carrière est fait, Franco Larochelle trouve que cette journée carrière est essentielle pour les jeunes de son âge.

Ce n'est pas tout le monde qui est décidé à 100%. Même la plupart ne savent pas en quoi ils veulent s'en aller. Au moins je vais avoir plus d'information sur ce que je peux faire plus tard et quelles sont mes possibilités de choix de carrière , affirme-t-il.

Cette année, les élèves de l'éducation des adultes étaient aussi invités à participer à l'activité Top Chrono.