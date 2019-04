L’évaluation couvre cinq secteurs : les systèmes naturels, les infrastructures, l’économie durable, la préparation de la communauté en cas d'urgence et le bien-être humain.

Nous observons certaines tendances positives à travers les mesures. Dustin Duncan, ministre de l’Environnement de la Saskatchewan

Meilleurs résultats

Le rapport observe entre autres que les industries de la Saskatchewan deviennent de plus en plus écoénergétiques et rentables. Le rapport de la province souligne également l’utilisation plus fréquente du compost en agriculture et une augmentation des ponceaux routiers, utiles en cas d’inondations majeures.

Résultats acceptables

Le gouvernement de la Saskatchewan dit vouloir faire davantage d'efforts pour augmenter la consommation d’énergie renouvelable en vue de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province d’ici 2030 par rapport au niveau enregistré en 2005. La province souhaite également réduire les émissions de GES émises par les édifices gouvernementaux.

Dans son rapport, la Saskatchewan indique qu'elle veut aussi améliorer la prévention en cas de maladies transmises par les moustiques ou les tiques.

En décembre 2017, la Saskatchewan a présenté son propre plan pour contrer le changement climatique. La stratégie, intitulée « La résilience des Prairies : une stratégie sur le changement climatique faite en Saskatchewan » , rejette l'idée d'une taxe sur le carbone.