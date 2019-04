L'Assemblée de la francophonie exclue du huis clos du budget de l'Ontario

Le président de l'AFO, Carol Jolin, soutient que plusieurs autres groupes ont accusé un refus cette année, sans pouvoir toutefois en préciser le nombre.

Le huis clos permet aux médias et aux groupes d'intérêts privés d'examiner le budget avant qu'il soit déposé. Il se déroule de 8 h à environ 16 h, au moment où le ministre des Finances commence son allocution.

On a une certaine déception, parce qu'on y était dans les années précédentes. Carol Jolin

Carol Jolin se dit déçu et ajoute ne pas s'expliquer ce refus de la part de la province. Le ministère des Finances n'a pas encore répondu à notre demande d'entrevue à ce sujet.

« On a fait toutes les démarches pour en faire partie, mais on n'a pas reçu d'accréditation », explique Carol Jolin, qui précise avoir embauché la firme d'affaires publiques Solstice, qui assistera au huis clos et préparera un compte-rendu des éléments pertinents du budget pour l'AFO.

Il confirme que depuis au moins 2016, un analyste politique de l'AFO participait au huis clos du budget de l'Ontario.