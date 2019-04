La rivalité Maple Leafs-Bruins : que faut-il savoir de cette série?

Un texte de Matthew Cullen

Les Maple Leafs sont passés au deuxième tour la dernière fois en 2004 – l’année où Le Seigneur des anneaux - le Retour du Roi a remporté le prix du meilleur film aux Oscars et où Janet Jackson et Justin Timberlake ont suscité la polémique à la mi-temps du Super Bowl.

À l'époque, Mats Sundin était encore le capitaine des Maple Leafs.

C’est la deuxième année de suite que les Bruins (107 points) de Boston et les Maple Leafs (100 points) se rencontrent au premier tour. Les Bruins avaient remporté la série en sept matchs le printemps dernier.

Le premier match de la série aura lieu jeudi soir à 19 h au TD Garden à Boston.

Selon l’ancien joueur des Maple Leafs, Dan Daoust, la rivalité Boston-Toronto n’en devient que plus remarquable.

C’est un Original Six Matchup. Boston a toujours été une équipe [contre laquelle il est dur de jouer] , a indiqué l'ancien Maple Leaf, qui a évolué avec l'équipe de 1982 à 1990.

J’espère que les pourcentages seront de notre côté cette fois [...] Les séries éliminatoires, ça dépend des gardiens de but.

Effectivement, ce qui inquiète les supporteurs des Maple Leafs, c’est comment arrêter la dangereuse attaque des Bruins.

Les Bruins de Boston célèbrent un but de David Krejci (46) contre Frederik Andersen et les Maple Leafs de Toronto pendant la saison régulière. Photo : Associated Press / Michael Dwyer