Débat des candidats à la mairie de Trois-Rivières : pour mieux connaître les participants

Trois candidats à la mairie de Trois-Rivières vont participer au débat électoral organisé le jeudi 11 avril à 18 h par Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec. Jean-François Aubin, Jean Lamarche et Éric Lord ont répondu à un questionnaire qui nous permet d'en savoir plus sur leur parcours.

Jean-François Aubin

Le candidat à la mairie de Trois-Rivières, Jean-François Aubin Photo : Carl Salvail

Âge : 58 ans

À Trois-Rivières depuis : 1995

Son CV en deux phrases : Jean-François Aubin a choisi de s’établir à Trois-Rivières pour fonder sa famille, après avoir travaillé à Montréal et à Joliette. Il a notamment été directeur de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) et de la Démarche des premiers quartiers, ainsi qu’enseignant au Cégep de Trois-Rivières en Techniques de travail social.

Pourquoi il brigue la mairie : Depuis bientôt 25 ans, il travaille au développement de Trois-Rivières et veut poursuivre cela. Son expérience comme conseiller municipal de 2013 à 2017 l’a passionné. Il croit au bien commun et à l’importance du service public et aime profondément sa ville.

La plus grande force de Trois-Rivières : Sans aucun doute, sa population! Ajoutons la richesse de son histoire et de sa culture, de même que sa localisation.

Le plus grand défi de Trois-Rivières : Prendre véritablement le virage du développement durable, en réconciliant le développement économique et l’environnement.

Jean Lamarche

Le candidat à la mairie de Trois-Rivières, Jean Lamarche Photo : Cyrille Farre

Âge : 47 ans

À Trois-Rivières depuis : sa naissance

Son CV en deux phrases : Diplômé du Séminaire Saint-Joseph et de l’UQTR, Jean Lamarche a été tour à tour agent de développement pour l’organisme Point de rue, réalisateur à la radio de Radio-Canada et porte-parole régional pour le ministère des Transports. Il est également membre du conseil d’administration du Festivoix depuis 2006.

Pourquoi il brigue la mairie : Pour utiliser son expérience et son expertise afin d’assurer la continuité du développement de Trois-Rivières avec et pour ses citoyens.

La plus grande force de Trois-Rivières : C’est une ville qui s’est transformée, devenant plus attractive et proposant une qualité de vie appuyée sur une offre distinctive à tous les niveaux.

Le plus grand défi de Trois-Rivières : Maintenir et développer sa capacité à assurer un milieu de vie rassurant et accueillant pour nos aînés tout en devenant un pôle d’attraction pour les jeunes travailleurs et les jeunes familles.

Éric Lord

Le candidat à la mairie de Trois-Rivières, Éric Lord Photo : Source : Éric Lord

Âge : 52 ans

À Trois-Rivières depuis : 1997

Son CV en deux phrases : Gestionnaire d’expérience, Éric Lord cumule plusieurs réalisations et implications au cours de sa carrière. Il a notamment été entrepreneur, directeur général de Culture Mauricie et comme président du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec.

Pourquoi il brigue la mairie : Pour offrir un nouveau leadership positif et rassembleur afin d’entamer un nouveau cycle du développement de Trois-Rivières dans lequel les citoyens, les entreprises d’ici et l’environnement sont au cœur des préoccupations.

La plus grande force de Trois-Rivières : Trois-Rivières est une ville innovante à échelle humaine, forte de son positionnement stratégique au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent.

Le plus grand défi de Trois-Rivières : Trois-Rivières doit poursuivre son développement en faisant face aux enjeux de la main-d’œuvre tout en s’engageant résolument dans une transition écologique durable.

Les élections partielles à la mairie de Trois-Rivières auront lieu le 5 mai prochain.