Victoria veut rendre l’achat de billets de spectacles plus juste pour les consommateurs

« En ce moment, le plus grand problème pour les consommateurs, c’est que nous essayons d’acheter des billets, nous sommes prêts dès que la vente débute et 30 secondes plus tard, ils sont tous vendus », croit l’expert en technologie Graham Williams. Selon lui, l’utilisation de robots et de logiciels est en grande partie responsable.

Si la loi est adoptée, les compagnies comme Ticketmaster et StubHub seront contraintes de fournir davantage d’informations aux consommateurs, incluant la valeur originale du billet et une liste détaillée des frais additionnels.

« Nous voulons nous assurer que tout le monde a la chance d’obtenir des billets à un prix juste », soutient le solliciteur général de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth.

Manque de transparence sur le marché

Kingsley Bailey, un revendeur de billets de Vancouver, est heureux que des mesures soient mises en place pour freiner les pratiques injustes, mais il juge que le projet de loi de Victoria n’est pas suffisant.

D’après lui, ce sont les compagnies qui vendent les billets en premier lieu qui sont à l’origine du problème. Kingsley Bailey estime que ces entreprises ne sont pas assez transparentes en ce qui concerne le nombre de billets qui ne sont pas accessibles au grand public et qui sont réservés à leurs membres.

« Ils manipulent le marché, dit-il. S’il y avait plus de transparence sur le marché, tout rentrerait dans l’ordre. »

Le ministre Farnworth explique que le nouveau projet de loi ne s’attaque pas à l'enjeu soulevé par M. Bailey parce que le nombre de billets retenus, donc ceux qui ne sont pas accessibles à la vente au grand public, peut dépendre du type d’événements et de la salle, et non du vendeur lui-même, comme Ticketmaster.

Avec des informations de Tanya Fletcher