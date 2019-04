Travaux au lac à la Tortue : grogne citoyenne au sujet de la hausse des coûts

Le coût total du projet était estimé à environ 44 millions de dollars. Il est maintenant évalué à plus de 51 millions de dollars. L’augmentation des coûts a été annoncée il y a environ un mois.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, était d’accord avec certains points soulevés par les citoyens, mais il affirme que la Ville a fait ce qu'elle pouvait pour bien planifier les travaux d’aqueduc et d’égouts.

Il affirme que certaines hausses de dépenses étaient imprévisibles, comme la valeur du bitume.

D'autres augmentations de coûts sont injustifiées, selon lui, comme les erreurs qui ajoutent 3,65 millions de dollars à la facture.

On va compléter les travaux et après, on va passer à l’action. Michel Angers, maire de Shawinigan

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, affirme que la Ville attendra la fin des travaux avant d'entamer une quelconque action. Photo : Radio-Canada

On a travaillé sur des enquêtes internes et des enquêtes externes pour savoir ce qui s’est passé, ajoute-t-il. Je n’en dirai pas plus sur les enquêtes externes, je ne me mettrai pas dans le coin tout de suite.

Michel Angers affirme avoir su seulement à la mi-décembre que les dépassements de coût seraient aussi importants.

Les ingénieurs de Pluritec étaient responsables d'évaluer le travail à faire pour le projet d'assainissement des eaux usées et de distribution d'eau potable.

Allen Entrepreneur Général est l'entreprise embauchée par la Ville pour effectuer les travaux.

Prochaine étape : le pavage des rues

Le pavage des rues débutera au début de juin, parce que les usines de production d’asphalte commencent leur production le 24 mai, affirme le maire.

Les travaux de pavage dureront 10 semaines.

Les routes perpendiculaires à l'avenue du Tour-du-Lac seront faites avant l'avenue elle-même, qui longe le lac, afin de ne pas abîmer cette dernière par le passage de gros camions.

Les travaux devaient être terminés le 30 novembre. Ils s'échelonneront finalement jusqu'à la fin de l'été 2019.