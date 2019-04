Des antennes 5G déployées pour les PME du Québec

En ce sens, deux antennes expérimentales ont été installées, une à Montréal et l’autre à Québec. Les entreprises intéressées doivent faire un appel de projets pour en bénéficier.

« La 5G, c’est la prochaine évolution des réseaux cellulaires », explique Guillaume Ducharme, vice-président, Communications et Affaires corporatives pour le CEFRIO, un organisme de recherche et d'innovation qui accompagne, informe et assiste les entreprises lors de leur passage au numérique.

« On utilise pas mal tous présentement la 4G, mais la 5G est en développement un peu partout dans le monde », soutient-il à l’émission Première heure.

Ça va aller plus vite. On va pouvoir avoir des vitesses de connexion vastement supérieures, plus de données également dans la même connexion. Guillaume Ducharme, vice-président, Communications et Affaires corporatives pour le CEFRIO

Changements fondamentaux

Concrètement, la 5G diminuera considérablement le temps de latence, donc le temps de réponse entre une commande que donne l’appareil intelligent et la réaction du réseau.

M. Ducharme est d’avis que la technologie 5G aura des impacts majeurs sur certaines industries, notamment celle de l’automobile.

« Les voitures intelligentes vont pouvoir communiquer entre elles, mais également communiquer avec la route, le mobilier urbain et pourquoi pas avec les piétons qui eux vont avoir des téléphones 5G. Ça va permettre d’avoir tout ce genre d’informations en temps réel ».

Les objets connectés, qui sont de plus en plus nombreux, recevront aussi de l'information dans un délai beaucoup plus court.

Donc, ça va permettre plein de choses que la 4G ne rend pas possible aujourd’hui. Guillaume Ducharme, vice-président, Communications et Affaires corporatives pour le CEFRIO

Enfin du réseau au Festival d'été!

Le 5G sera aussi plus performant que le 4G dans les grandes foules. Par exemple, les habitués du Festival d’été de Québec auront beaucoup plus de facilité à utiliser leur appareil sur les plaines d'Abraham, toujours bondées.

« On va voir une différence, dans les grandes foules comme au FEQ parce que le réseau 5G permet d’avoir plus [d’utilisateurs] par antenne ».

Une conférence sur le passage au 5G est donnée gratuitement mercredi soir, au Musée de la civilisation.