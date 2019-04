Le cégep de Saint-Hyacinthe évacué après un appel menaçant

La direction a fait parvenir un message texte à tous ses étudiants et aux membres du personnel, ainsi qu’à la garderie, leur demandant de quitter les trois campus du cégep.

« Veuillez évacuer le site immédiatement par la sortie la plus près. Apportez vos effets personnels avec vous et quittez les lieux immédiatement », pouvait-on lire dans ce message, qui ne donnait pas plus d’explications. « Restez calmes », ajoutait la direction.

La Sûreté du Québec confirme la réception d’un appel, mais ne donne pas de détails sur son contenu. Une enquête sera ouverte, pouvant mener au dépôt d’accusations criminelles.

Selon l’étudiante Prudence Chauvin, les étudiants ont commencé à sortir de leur salle de cours à la réception du message sur leur téléphone et sur les ordinateurs du cégep. Des agents de sécurité et la police les ont dirigés vers la sortie.

De nombreux étudiants ont alors pris leur voiture pour sortir de l’unique entrée du stationnement, ce qui a créé une congestion. L’évacuation de tout le stationnement « a pris au moins deux heures », dit Mme Chauvin.

Selon le site web de l'institution, on compte plus de 4500 élèves au cégep.

La police est toujours sur place.