Alton Gas : la GRC arrête trois manifestants

Les policiers ont aussi fermé une route rurale menant au site.

Des Autochtones sont opposés au projet de l’entreprise albertaine Alton Gas d’assécher des grottes salines pour y entreposer du gaz naturel dans d'énormes cavernes souterraines au nord d'Halifax, libérant ainsi des dizaines de milliers de tonnes de saumure salée dans la rivière Shubenacadie.

En mars, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a accordé une injonction provisoire interdisant les manifestations sur le chemin Riverside à Fort Ellis, Stewiacke. L'injonction oblige les manifestants à se tenir à un endroit clôturé.