L'animateur Christian Bégin sera la tête d'affiche de la 18e Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.

Les organisateurs de la Foire gourmande amorcent le recrutement d'exposants pour le rendez-vous gourmand de Ville-Marie au Témiscamingue qui se déroulera les 16, 17 et 18 août 2019, sous la présidence d'honneur du comédien et animateur.

L'événement qui met en valeur les produits régionaux revient pour une 18e année.

Afin de bâtir la programmation, des centaines d'invitations ont été envoyées à des producteurs, agrotransformateurs et microbrasseurs du Québec et de l'Ontario. Il est également possible de proposer une candidature.

Le dévoilement de la programmation finale s'effectuera au mois de mai.