Des moyens de pressions forcent une rencontre entre le CIUSSS et des infirmières

Une séance de conciliation se tient mercredi midi entre le syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS).

Le CIUSSS a demandé l'intervention du Tribunal administratif du travail au lendemain d'un sit-in orchestré par une vingtaine d'infirmières au CLSC de Roberval et de Saint-Félicien, mardi soir.

Dans sa requête, le CIUSSS estime que cette action a compromis le droit des patients à recevoir des soins et des services à domicile, et il souhaite qu'une telle situation ne se reproduise plus.

La rencontre à huis-clos vise à trouver une entente sur l'organisation du travail.