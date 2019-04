Budget : Doug Ford se donne cinq ans pour éliminer le déficit en Ontario

Le chef conservateur reporte à 2023-2024 le retour à l’équilibre budgétaire, soit après les prochaines élections.

Le déficit provincial doit atteindre 10,3 milliards en 2019-2020, pour ensuite chuter à 6,8 milliards (2020-2021), 5,6 milliards (2021-2022) et 3,5 milliards (2022-2023).

Le ministre ontarien des Finances, Vic Fedeli Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Le ministre des Finances, Vic Fedeli, se défend d’avoir peur de sabrer davantage les dépenses pour sortir l’Ontario du rouge avant la fin du mandat de son gouvernement.

Notre approche est responsable et équilibrée. Nous protégeons la santé et l’éducation et ce qui est le plus important. Vic Fedeli, ministre des Finances de l'Ontario

Agrandir l’image Photo : Radio-Canada / Camile M Gauthier

Se serrer la ceinture

La politologue Geneviève Tellier de l’Université d’Ottawa s’attendait à des coupes plus prononcées.

Ce n’est pas un budget à la Mike Harris. Geneviève Tellier, politologue

Pour elle, les choix difficiles restent à faire dans bien des cas.

En santé et en éducation par exemple, les dépenses doivent augmenter respectivement d’à peine 1,6% et 1,2% par année d’ici 2021-2022. C’est moins que le taux d’inflation projeté.

Agrandir l’image Photo : Radio-Canada / Camile M Gauthier

Le budget 2019, qui se chiffre à 163,4 milliards, ampute par ailleurs de façon significative les dépenses des ministères de l’Environnement, des Services à l’enfance et Services sociaux et des Affaires autochtones, notamment.

[Les conservateurs] ciblent les plus vulnérables, amputant de près de 1 milliard le budget du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux , dénonce la chef de l’opposition néo-démocrate, Andrea Horwath.

Agrandir l’image Photo : Radio-Canada / Camile M Gauthier

Aucune mention dans le budget de la réduction des factures d’électricité et des baisses d’impôt pour la classe moyenne promises par les conservateurs durant la campagne électorale.

De l'aide pour les parents

Les Ontariens paient les frais de garde parmi les plus élevés au pays. Photo : iStock

Le gouvernement Ford va de l’avant avec sa promesse électorale de créer un crédit d’impôt pour les frais de garde.

Toutefois, seuls les parents dont le revenu familial est inférieur à 150000$ sont admissibles.

Par ailleurs, les sommes offertes aux parents ontariens, qui paient des frais de garde parmi les plus élevés au pays, sont modestes.

Selon le budget, chaque famille admissible recevra 1250$ en moyenne par année.

Le gouvernement estime que 300000 familles ontariennes bénéficieront du nouveau crédit d’impôt dont le coût est estimé à 390 millions par année.

Soins dentaires pour les aînés

Les conservateurs offriront également des soins dentaires gratuits aux aînés moins nantis.

Seules les personnes âgées dont les revenus sont inférieurs à 19300$ (32300$ pour les couples) seront admissibles.

Les soins seront prodigués dans les bureaux de santé publique et les centres de santé communautaire à partir de l’été prochain.

Le coût anticipé du nouveau programme : 90 millions par année.

Des milliards pour les infrastructures

Agrandir l’image La carte des nouvelles lignes projetées par le gouvernement Ford Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Ford met 11,2 milliards sur la table pour la construction de quatre lignes de métro et de train léger dans la région de Toronto.

Une nouvelle ligne de métro au centre-ville (ligne Ontario)

Le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge (jusqu’à Richmond Hill)

L’ajout de 3 stations à la ligne de métro Bloor-Danforth qui serait prolongée vers l’est

Le prolongement vers l’ouest de la ligne de train léger Eglinton

Le hic : le coût de ce mégaplan d’expansion du transport en commun atteint 28,5 milliards, selon la province, qui compte sur le fédéral et les villes desservies pour payer le reste de la facture.

Le budget prévoit aussi l’investissement plus de 5 milliards en 2019-2020 dans la construction et la rénovation d’hôpitaux, d’écoles et d’établissements postsecondaires.

Une nouvelle devise

A Place to Grow (En plein essor), la nouvelle devise des plaques d'immatriculation en Ontario Photo : Radio-Canada

Le budget confirme que les Ontariens auront une nouvelle plaque d’immatriculation, toute bleue, où la devise provinciale « Yours to Discover » sera remplacée par « A Place to Grow » (En plein essor).

L’ego de M. Ford est tellement gros qu’il veut même être sur les plaques d’immatriculation , lance la chef du NPD, Andrea Horwath.

Pour le chef intérimaire des libéraux, John Fraser, le premier ministre devrait plutôt se préoccuper de priorités comme la santé et l’éducation.

De la bière dans les dépanneurs

Le gouvernement réitère également dans le budget son intention de permettre la vente de vin et de bière dans les dépanneurs.

Toutefois, pour ce faire, la province devra d’abord s’entendre avec les grands brasseurs propriétaires des succursales Beer Store et leur verser possiblement des indemnités.

La province promet aussi de permettre aux amateurs sportifs de consommer de l’alcool durant les festivités d’avant-match et de donner le droit aux municipalités de légaliser la consommation d’alcool dans les parcs.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, s’explique mal cette obsession du gouvernement Ford pour l’alcool.

Des francophones oubliés

Pas d’argent dans le budget pour relancer le projet d’Université de l’Ontario français que le gouvernement avait suspendu dans son énoncé économique de novembre dernier.

Par ailleurs, le budget du ministère des Affaires francophones subit un léger recul pour 2019-2020.

Peu de concret pour le Nord

Le budget prévoit l’investissement de 315 millions sur cinq ans pour des projets visant à accroître l’accès en région à Internet à large bande et aux réseaux cellulaires.

Pas de financement toutefois pour rétablir un service ferroviaire pour passagers dans le Nord de l’Ontario, comme les conservateurs l’avaient promis durant la campagne.

Le gouvernement continuera d’examiner les initiatives visant à répondre aux besoins en transport des résidents du Nord , indique le budget.

Plus de détails à venir