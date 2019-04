Démission d'un membre du conseil d'administration de La Passerelle-I.D.É.

Il s'agit de Zaahirah Atchia, qui est aussi directrice générale de la Coopérative radiophonique de Toronto.

Dans une brève conversation téléphonique avec Radio-Canada, Mme Atchia a confirmé avoir démissionné « il y a quelques jours », sans vouloir préciser la date exacte.

Mme Atchia refuse toutefois de commenter l'affaire. Les autres membres du conseil d'administration de La Passerelle-I.D.É. sont

La présidente Farah Ghorbel, qui est aussi professionnelle en communication et en marketing à Toronto

Adil Mabrouk, président chez Logimex Services & Conseils Inc à Toronto

Phalakone Mysay, agent d'immeuble à Toronto

Karl Seck

Joint par téléphone, Phalakone Mysay a confirmé qu'il fait toujours partie du conseil d'administration de La Passerelle-I.D.É. Il n'a pas non plus voulu commenter l'affaire, mais a précisé qu'une rencontre du CA est prévue « prochainement », sans vouloir préciser quand.

Radio-Canada tente toujours de rejoindre les trois autres membres du conseil.

La Passerelle-I.D.É. est sous les projecteurs depuis une enquête du Toronto Star, soutenant que l'organisme franco-torontois aurait créé un programme « fictif » pour aider les prostituées à se sortir du proxénétisme. L'organisme qualifie ces allégations de « fausses ».

La semaine dernière, le quotidien torontois révélait aussi que les dirigeants de La Passerelle-I.D.É., Léonie Tchatat et Guy Taffo, ont utilisé à des fins personnelles des billets de concert et d'événements sportifs destinés à des enfants dans le besoin. Ils citent toutefois un « malentendu », même s'ils ont admis à Radio-Canada qu'ils avaient bel et bien utilisé ces billets.

La province et le gouvernement fédéral ont depuis ouvert des enquêtes sur les dépenses de La Passerelle-I.D.É.