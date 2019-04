Les sorties de Baldini : les activités à faire en Alberta du 11 au 14 avril

Cette semaine, au menu, je vous propose le spectacle annuel de La Girandole, l'Opéra Count Ory de Rossini, le théâtre Firefly and Circus et son spectacle Super$tition, l'Opéra de Verdi Rigoletto et de la danse country!

Un texte de Lyssia Baldini

Saint-Albert

La Girandole

L'Association de la Girandole présente son 39e spectacle annuel L'album de mémère. Cette année, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'arrive pas à dormir et qui tombera sur un album mystérieux de sa "mémère".

Intriguée, elle tournera chaque page pour y découvrir des photos, de grands et petits formats, qui dévoileront le passé de sa "mémère".

Vous pouvez acheter des billets en ligne ou directement à la porte. Photo : Association de La Girandole

La vie de sa "mémère" se reflète sous ses yeux, dans les photographies et par la danse. Plus de 76 danseurs seront sur scène pour présenter des danses folkloriques et traditionnelles.

Le spectacle a lieu le dimanche 14 avril, à 14 h, au théâtre Arden, à Saint-Albert.

Edmonton

Opéra Count Ory

Ne manquez pas ce classique de Rossini, sa dernière comédie, Le comte Ory.

Le comte Ory se fait passer pour un ermite. Photo : Edmonton Opera / Nanc Price

Libertin et séducteur, le comte profitera de l'absence des hommes du château de Formoutiers, partis en croisade, pour séduire les femmes restées seules.

La comtesse Adele et le page du comte Ory, Isolier. Photo : Edmonton Opera / Nanc Price

Accompagnez le comte, son page rusé et la comtesse dans leurs mésaventures controversées et scandaleuses!

Il ne reste qu'une représentation pour cet opéra, le vendredi 12 avril, à 19 h 30, à l'auditorium Jubilee d'Edmonton.

Super$tition



Le théâtre Firefly revient à La Cité francophone avec un cirque spectaculaire et un cabaret magique sur la prophétie, la fortune et la chance.

L'équipe d'artistes de cirque vous en fera voir de toutes les couleurs! Photo : Firefly Theatre and Circus

Super$tition se moque de tout ce qui, à leur avis, peut nous porter chance ou vaincre le mal.

Des parapluies ouverts à l'intérieur, est-ce que ça porte malchance? Photo : Marc J. Chalifoux Photography

Dans des costumes excentriques, les artistes vous en mettront plein la vue!

Accueillez sur scène, les invités d'honneurs : John Ullyatt, le magicien Billy Kidd de la Grande-Bretagne et la contorsionniste montréalaise Eliza Lance.

Croyez-vous à la magie? Photo : Marc J. Chalifoux Photography

Il ne faut surtout pas oublier l'équipe albertaine sensationnelle du cirque Firefly.

Les représentations ont lieu du 11 au 14 avril et du 18 au 21 avril, à 19 h 30, au théâtre de La Cité francophone. Des représentations à 14 h sont aussi offertes les dimanches.

D'autres activités se poursuivent aussi cette fin de semaine : Les sorties de Baldini : les activités à faire en Alberta du 4 au 7 avril

Calgary

Rigoletto

Verdi est de retour à l’Opéra de Calgary pour une dernière soirée avec Rigoletto, un de ses opéras les plus populaires.

C'est l'acteur Gregory Dahl qui incarne de rôle de Rigoletto. Photo : Trudie Lee

Dans ce drame de passion et de trahison, le duc de Mantoue abuse de ses pouvoirs pour séduire les femmes et filles de ses sujets pendant que son fou, Rigoletto, ridiculise et insulte les sujets.

Celui-ci ira trop loin dans l'une de ses insultes et sera maudit par sa victime. Le duc de Mantoue en profitera pour séduire Gilda, la fille naïve de Rigoletto.

L'actrice Nikki Einfeld joue le rôle de Gilda, la fille de Rigoletto et l'acteur Leonardo Capalbo joue le rôle du Duc. Photo : Trudie Lee

Furieux, Rigoletto planifie un complot aux conséquences mortelles.

Si vous n'avez pas eu la chance de voir cet opéra, il ne reste qu'une représentation et c'est le vendredi 12 avril, à 19 h 30, à l'auditorium Jubilee de Calgary.

Calgary Dance Stampede

Vous aimez les danses en ligne et êtes fan de la musique country? Et bien c'est l'événement par excellence!

Calgary Dance Stampede Photo : Ricardo Mejia

Le Calgary Dance Stampede est le plus vieil événement de danse country et de danse en ligne du Canada.

Calgary Dance Stampede Photo : Ricardo Mejia Photography

Country, West Coast Swing et danse en ligne, trois styles de danses différents qui seront regroupés sous un même toit.

Calgary Dance Stampede Photo : Ricardo Mejia Photography

En plus des compétitions, il y a plus d'une centaine d'ateliers pédagogiques, du curling et 17 500 pieds carrés de pistes de danse, dans 6 salles!

Les célébrations débutent le jeudi 11 et se poursuivent jusqu'au dimanche 14 avril, à l'hôtel Hyatt Regency Calgary.

À lire aussi : De nouveaux projets pour Cinémagine

Voilà pour cette semaine, je vous souhaite de bonnes sorties!