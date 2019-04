Nouvelles accusations contre David Sidoo dans le scandale des admissions universitaires

L’ancien joueur de football et figure marquante des Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a déjà été accusé par la justice américaine, en mars dernier, d’avoir déboursé 200 000 $ pour que quelqu’un se présente aux examens d’entrée des universités américaines (SAT) à la place de ses deux fils, en 2011 et en 2012.

Après avoir été arrêté aux États-Unis, David Sidoo a plaidé non coupable et a été libéré sous conditions, moyennant une caution de 1,5 million de dollars.

De nouvelles accusations de complot en vue de blanchiment d’argent ont maintenant été portées contre lui au Massachusetts. Des chefs d'accusation semblables ont aussi été portés contre 18 autres personnes impliquées dans cette affaire, dont l’actrice Lori Loughlin.

Des documents judiciaires allèguent qu’en janvier 2013, David Sidoo aurait transféré 100 000 $ d’un compte bancaire canadien vers un compte en Californie, au nom de « la Clef (the Key) », qui est décrit comme étant un organisme à but lucratif offrant des services de conseils et de préparation.

La justice américaine soutient que les accusés auraient comploté pour « effectuer et tenter d’effectuer des pots-de-vin et d’autres transactions financières à travers une prétendue organisation, en sachant que l’entreprise impliquée dans ces transactions était liée à une forme d’activités illégales ».

Ces nouveaux chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.