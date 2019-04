À la rencontre des francophones de Biggar

C'est grâce à des indices obtenus par un membre de la communauté francophone à Saskatoon que je suis partie à la découverte de la communauté de Biggar.

J'ai rapidement rencontré Charles Martin et Marguerite Wapple (née De Bussac) qui sont des cousins, mais surtout de très bons amis. Ils sont également des voisins, chacun vivant dans un condo à Biggar. Leur complicité est magique.

Je suis chanceuse de les avoir pour me montrer le chemin. Ils me permettent de découvrir un endroit pas facile à trouver.

À une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Biggar, en tournant à droite sur un petit chemin de gravier, il faut continuer à avancer un peu et c'est alors que se dévoile dans la nature un petit cimetière établi en 1911.

Le cimetière St. Hilaire de Cochery Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Je vois rapidement dans les yeux de Charles et Marguerite que cet endroit est important. C’est le grand-père de Charles et l’oncle de Marguerite, Hilaire de Moissac, qui a cédé une partie de sa terre pour construire une église toujours en 1911.

Aujourd’hui, plus de cent ans plus tard, tout ce qu’il reste, c’est le cimetière. Certains diront qu'il a manqué d'amour et qu'il a presque été abandonné durant plusieurs années. Mais il y a environ 20 ans, les familles francophones de la région ont décidé d’en prendre soin. Marguerite explique que les familles De Bussac et Desrosiers se partagent la tâche durant l’été pour faire l’entretien du terrain.

Le cimetière a beaucoup de valeur aux yeux de Maguerite. C'est à cet endroit que sont enterrés ses parents, ainsi que son conjoint et son fils.

Il y a beaucoup de souvenirs dans ce cimetière. Marguerite Wapple

Cochery « Ancien bureau de poste situé au nord de Duperow. Le nom serait, semble-t-il, dérivé du saint patronyme donné à l’église Saint-Hilaire de Cochery. L’église aurait quant à elle reçu son nom en l’honneur de Hilaire de Moissac, résident qui aurait fait don de la terre où l’église fut érigée. Abandonnée, cette église fut brulée en 1971 par la congrégation afin de la soustraire au vandalisme dont elle faisait objet. » Source: Mémoire des noms de lieux d’origine et d’influence française en Saskatchewan, par Carol Jean Léonard

Jim Rickwood, mon guide à Biggar. Il habite dans cette région depuis sa naissance. Il occupe présentement le poste de coroner. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Grâce à Jim Rickwood, mon contact à Biggar, j’ai pu rencontrer deux autres francophones de la région, soit Yolande De Bussac et Lucie De Bussac.

Yolande De Bussac, une épouse de guerre parce qu'elle a marié un soldat canadien. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Yolande De Bussac, originaire de Rouen en France, a rencontré son conjoint Charlie De Bussac pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Le couple s’est marié en janvier 1946. Yolande, alors âgée de 18 ans, est arrivée à Biggar l’automne suivant le mariage. Elle avait fait le voyage vers le Canada avec d’autres épouses de guerre.

​En arrivant dans le haut de la Main Street, j’ai dit : "Mon Dieu, ça, c’est un Western". C’est exactement l’impression que j’ai eue. Le Far West... juste comme dans les photos. Yolande De Bussac

L’adaptation à la culture des prairies n’était pas facile, dit-elle, mais elle n’a jamais regretté d’être restée.

Lucie De Bussac, infirmière à la retraite Photo : Radio-Canada

Lucie De Bussac est arrivée à Biggar en 1953. Elle connaissait une Soeur Grise qui travaillait à Biggar. Elle a décidé d’y aller elle aussi, accompagnée d’une amie infirmière. Elle planifiait rester seulement un an, mais a maintenant passé la grande majorité de sa vie dans cette communauté.

Elle s’est mariée en 1956, avec Joe de Bussac, et a eu quatre enfants. Elle raconte que sa carrière d’infirmière en Saskatchewan lui donne un grand sentiment de fierté. Dans un petit hôpital, elle devait être polyvalente. Comme infirmière j’avais l’impression que tout le monde avait confiance en moi.

À 88 ans, elle se prépare présentement pour déménager de la maison que son conjoint a construite pour un plus petit appartement.