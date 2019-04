La MRC d’Avignon souhaite réglementer l’activité minière

Les abords des zones où l'on retrouve des activités récréotouristiques et agrotouristiques, comme des érablières, et qui font partie d'un bail du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, seront également protégés, selon la MRC.

Ce projet de règlement doit encore être analysé par le gouvernement.

D'ici la fin de cette analyse, la MRC d'Avignon a fait une demande pour suspendre toute demande de permis d'exploitation minière pour les territoires jugés incompatibles en date du 13 décembre 2018.